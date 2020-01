Тръмп ще иска Ирак да плати, ако САЩ се изтеглят

С АЩ ще искат компенсации от Ирак ако изтеглят военнослужещите си от територията на арабската страна.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия ФОКС.

Размерът на обезщетението, за което САЩ ще настояват, ще включва средствата, изразходвани от американските военни за изграждането на бази, летища и посолства.

Тръмп допълни, че призивите за изтегляне на американските военни от Ирак се разпространяват само в публичното пространство и към момента няма изпратени и получени официални документи с подобно искане от иракското правителство.

Президентът на САЩ подчерта, че Ирак държи в сметки в американски банки 35 милиарда долара.

„Вярвам, че те или ще платят, или тези пари ще останат в Америка”, заяви Тръмп.

На 5 януари иракският парламент гласува необвързваща резолюция, която призовава всички чуждестранни военни да напуснат страната. Това решение беше предшествано от убийството на иранския генерал Касем Солеймани и още 7 души в Багдад от американски дрон.

На 6 януари главнокомандващият въоръжените сили на Ирак Абдел Керим Халф заяви, че е получил писмо от американското военно командване, че САЩ ще започнат да изтеглят военните си иракска територия.

В последствие се оказа, че текстът на писмото е бил подвеждащ и е ставало дума за предислоциране на армейски части, а не за изтегляне от Ирак.

А ден по-късно Нечирван Барзани, президент на иракския регион Кюрдистан, заяви, че страната се нуждае от помощта на американските военни в борбата срещу „Ислямска държава”.

Пред ФОКС Тръмп посочи още, че непосредствено преди смъртта си Солеймани е планирал атентати срещу 4 посолства на САЩ, включително и това в иракската столица.

