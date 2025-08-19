Любопитно

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

19 август 2025, 06:45
Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта
Източник: iStock

К олагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите. Нивата му намаляват с възрастта, но производството му може да се подпомогне с правилно хранене. Един ефективен начин е да се направи домашен колаген.

Това разкри кулинарният блогър Анна Станкевич.

Рецепта за домашен колаген

Според експерта, този колаген със сигурност не може да се сравнява с хидролизиран морски колаген, но въпреки това е много полезен за кожата и ставите.

В 100 г продукт:

  • калории - 79
  • протеини - 10 г
  • мазнини - 3 г
  • въглехидрати - 18 г

Ще ви трябват следните съставки:

  • портокали за фреш - 400 г
  • желатин - 50 г
  • портокал - 1 бр. за декорация
  • подсладител (алулоза, стевия) - на вкус

Метод на готвене

Първо, разрежете портокалите наполовина и изстискайте сока им с помощта на сокоизстисквачка.

След това вземете тенджера, изсипете сока, добавете желатин, подсладител и оставете за 15 минути.

След това загрейте сместа, докато се сгрее и желатиновите гранули се разтворят. Веднага изсипете във форма и, ако желаете, добавете отгоре нарязан портокал или други плодове/горски плодове.

Източник: rbc.ua    
Колаген Домашен колаген Рецепта Здраве Кожа Стави Хранене Желатин Портокал Приготвяне
