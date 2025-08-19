Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

К олагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите. Нивата му намаляват с възрастта, но производството му може да се подпомогне с правилно хранене. Един ефективен начин е да се направи домашен колаген.
Това разкри кулинарният блогър Анна Станкевич.
Рецепта за домашен колаген
Според експерта, този колаген със сигурност не може да се сравнява с хидролизиран морски колаген, но въпреки това е много полезен за кожата и ставите.
В 100 г продукт:
- калории - 79
- протеини - 10 г
- мазнини - 3 г
- въглехидрати - 18 г
Ще ви трябват следните съставки:
- портокали за фреш - 400 г
- желатин - 50 г
- портокал - 1 бр. за декорация
- подсладител (алулоза, стевия) - на вкус
Метод на готвене
Първо, разрежете портокалите наполовина и изстискайте сока им с помощта на сокоизстисквачка.
След това вземете тенджера, изсипете сока, добавете желатин, подсладител и оставете за 15 минути.
След това загрейте сместа, докато се сгрее и желатиновите гранули се разтворят. Веднага изсипете във форма и, ако желаете, добавете отгоре нарязан портокал или други плодове/горски плодове.