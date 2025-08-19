Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

А нализатор на Fox News посочи в понеделник, че руският президент Владимир Путин не е направил „нито една отстъпка“ по отношение на прекратяването на продължаващата му война срещу Украйна, пише Newsweek.

Пенсионираният генерал Джак Кийн направи това наблюдение по време на интервю за Fox News, където често се появява като анализатор по националната сигурност. Кийн е и председател на Института за изследване на войната.

„Бихме искали да видим това нещо да продължи напред и този процес да се движи в правилната посока“, каза Кийн, визирайки усилията на президента Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, докато войната между двете страни продължава да се влошава. Путин започна войната през февруари 2022 г., когато нахлу в Украйна без провокация.

Кийн обаче отбеляза, че

„имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка с някакви съществени последици. И това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят“,

добави той.

Зеленски дойде в Белия дом, съпроводен от европейски лидери, а срещата му с Тръмп в понеделник се състоя близо шест месеца след първото му катастрофално посещение в Овалния кабинет по време на втория мандат на Тръмп.

След срещата си със Зеленски,

Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение.

„Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня. Знаете ли, ако погледнете шестте споразумения, които постигнах тази година, всички те бяха във война“, каза Тръмп пред репортери. „Не сключих никакви прекратявания на огъня. И знам, че може би е добре да има такива, но също така мога да разбера стратегически защо едната или другата страна не би го искала“, добавя той

Кийн беше попитан за коментарите на Тръмп и той предположи, че специалният пратеник на президента, Стив Уиткоф, „се е върнал от срещите си“ с Путин и „Путин не е променил нито йота по отношение на прекратяването на огъня. И президентът и екипът му трябваше да обмислят дали да смачкаме икономиката му сега или все още има шанс, дори с прекратяване на огъня, може би да сключим някаква сделка тук?“.

Бившият генерал също така подчерта значението на потенциалното предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и европейските страни, казвайки: „Колко всеобхватни са те? Колко силни ще бъдат те? И със сигурност президентът Зеленски ще направи оценка на това по отношение на това дали това го удовлетворява при установяването на реално възпиране с Путин?“.

„Защото, ако е така... това, което дава на Зеленски, е много пространство за действие по отношение на опциите“, каза Кийн. „Възможно е тогава той да се откаже от земя и може би да получи друго в замяна, ако смята, че има реално възпиране и

истинска червена линия, която ще държи Путин отговорен“.

Кийн продължи, като каза, че срещата на Тръмп и Зеленски ще бъде „показателен знак дали си струва да се продължи напред или не“, визирайки преговорите за прекратяване на войната. „И има ли Зеленски контрапредложение, което има някакъв смисъл? Нека всички бъдем обнадеждени. Бихме искали да видим това нещо да продължи напред и този процес да се движи в правилната посока. Но имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка от някакво значение. И това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят“.

Коментарите на Кийн дойдоха малко след като Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, за да обсъдят състоянието на продължаващите усилия на САЩ за посредничество при прекратяване на войната между Русия и Украйна, която Путин започна през 2022 г.

В петък Тръмп беше домакин на среща на върха с Путин в американска военна база в Аляска, на която той се придържа към исканията на Путин Украйна да направи отстъпки относно земите, завладяни от Русия. Тръмп преди това беше предложил възможността за „размяна на територии“ между Русия и Украйна, въпреки че Путин не е предложил да се откаже от руска земя като част от сделка.

След срещите Тръмп обяви, че е започнал процеса по организиране на тристранна среща между него, Зеленски и Путин. Часът и мястото на срещата на върха не са обявени.