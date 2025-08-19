Свят

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

След срещата си със Зеленски, Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение

19 август 2025, 08:36
Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

А нализатор на Fox News посочи в понеделник, че руският президент Владимир Путин не е направил „нито една отстъпка“ по отношение на прекратяването на продължаващата му война срещу Украйна, пише Newsweek.

Пенсионираният генерал Джак Кийн направи това наблюдение по време на интервю за Fox News, където често се появява като анализатор по националната сигурност. Кийн е и председател на Института за изследване на войната.

„Бихме искали да видим това нещо да продължи напред и този процес да се движи в правилната посока“, каза Кийн, визирайки усилията на президента Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, докато войната между двете страни продължава да се влошава. Путин започна войната през февруари 2022 г., когато нахлу в Украйна без провокация.

Кийн обаче отбеляза, че

„имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка с някакви съществени последици. И това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят“,

добави той.

Зеленски дойде в Белия дом, съпроводен от европейски лидери, а срещата му с Тръмп в понеделник се състоя близо шест месеца след първото му катастрофално посещение в Овалния кабинет по време на втория мандат на Тръмп.

След срещата си със Зеленски,

Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение.

„Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня. Знаете ли, ако погледнете шестте споразумения, които постигнах тази година, всички те бяха във война“, каза Тръмп пред репортери. „Не сключих никакви прекратявания на огъня. И знам, че може би е добре да има такива, но също така мога да разбера стратегически защо едната или другата страна не би го искала“, добавя той

Кийн беше попитан за коментарите на Тръмп и той предположи, че специалният пратеник на президента, Стив Уиткоф, „се е върнал от срещите си“ с Путин и „Путин не е променил нито йота по отношение на прекратяването на огъня. И президентът и екипът му трябваше да обмислят дали да смачкаме икономиката му сега или все още има шанс, дори с прекратяване на огъня, може би да сключим някаква сделка тук?“.

Бившият генерал също така подчерта значението на потенциалното предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна от САЩ и европейските страни, казвайки: „Колко всеобхватни са те? Колко силни ще бъдат те? И със сигурност президентът Зеленски ще направи оценка на това по отношение на това дали това го удовлетворява при установяването на реално възпиране с Путин?“.

„Защото, ако е така... това, което дава на Зеленски, е много пространство за действие по отношение на опциите“, каза Кийн. „Възможно е тогава той да се откаже от земя и може би да получи друго в замяна, ако смята, че има реално възпиране и

истинска червена линия, която ще държи Путин отговорен“.

Кийн продължи, като каза, че срещата на Тръмп и Зеленски ще бъде „показателен знак дали си струва да се продължи напред или не“, визирайки преговорите за прекратяване на войната. „И има ли Зеленски контрапредложение, което има някакъв смисъл? Нека всички бъдем обнадеждени. Бихме искали да видим това нещо да продължи напред и този процес да се движи в правилната посока. Но имаме човек от другата страна, който досега не е направил нито една отстъпка от някакво значение. И това е реалността, с която президентът Тръмп, Зеленски и европейците се справят“.

Коментарите на Кийн дойдоха малко след като Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, за да обсъдят състоянието на продължаващите усилия на САЩ за посредничество при прекратяване на войната между Русия и Украйна, която Путин започна през 2022 г. 

В петък Тръмп беше домакин на среща на върха с Путин в американска военна база в Аляска, на която той се придържа към исканията на Путин Украйна да направи отстъпки относно земите, завладяни от Русия. Тръмп преди това беше предложил възможността за „размяна на територии“ между Русия и Украйна, въпреки че Путин не е предложил да се откаже от руска земя като част от сделка.

След срещите Тръмп обяви, че е започнал процеса по организиране на тристранна среща между него, Зеленски и Путин. Часът и мястото на срещата на върха не са обявени.

По темата

Източник: Newsweek    
Владимир Путин Доналд Тръмп Володимир Зеленски преговори прекратяване на огъня мирно споразумение Русия Украйна война САЩ
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 час
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Свят Преди 11 минути

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

<p>Образование в Швейцария&ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

БезГранично Преди 25 минути

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

България Преди 47 минути

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Любопитно Преди 53 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 1 час

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

България Преди 1 час

Реорганизация ще бъде наложена при 83-и км, на територията на област Хасково, в посока Пловдив

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 2 часа

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

България Преди 2 часа

Престъплението беше извършено на 8 август

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Любопитно Преди 3 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 3 часа

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 3 часа

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 3 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 7 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 10 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

България Преди 10 часа

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

Вики и Рачков заедно по залез: Любовта има образ (СНИМКИ)

Edna.bg

Изписаха Йоргос Мазонакис от психиатрията: Чувствам се добре

Edna.bg

Реал Мадрид показва новото си лице срещу Осасуна

Gong.bg

Георги Костадинов увисна сериозно за първия мач с Алкмаар

Gong.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Nova.bg