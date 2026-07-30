САЩ с нови удари по Иран: „Мощен отговор“ след атаките срещу американски бази

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В ъоръжените сили на САЩ обявиха, че са приключили поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, предаде "Асошиейтед прес".

В изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се посочва, че през нощта са били поразени "десетки" цели в Ислямската република.

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По-рано CENTCOM съобщи в социалните мрежи, че американските сили са предприели "мощен отговор на опита за иранска атака" от вторник, когато Йордания обяви, че е прехванала пет ракети, насочени към американска военна база на нейна територия.

Американската армия уточни, че ударите са извършени в отговор на атаките, които иранските въоръжени сили са предприели срещу американски военни части в Близкия изток.

Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва "Асошиейтед прес".

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Атака срещу американска база в Йордания

Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания.

Впоследствие въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети, насочени към американската база.

След нападението CENTCOM даде сигнал, че САЩ ще предприемат ответни действия.

"Мощен отговор на опита за иранска атака", заяви американското военно командване, без да предостави подробности за всички поразени цели.

Новите удари идват на фона на силно напрежение в Близкия изток и нарастващ риск от разширяване на конфликта извън прякото противопоставяне между Вашингтон и Техеран.

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Саудитска Арабия също нанесе удари

Междувременно Саудитска Арабия обяви, че въоръжените ѝ сили, в координация с CENTCOM, са нанесли удари по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак.

Така ответните действия след иранските атаки вече обхващат няколко държави и структури в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера се зарече да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток.

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Последвалите американски удари показват, че Вашингтон е избрал военен отговор на нападенията, докато напрежението между САЩ и Иран продължава да се засилва.

Развитието на конфликта е под вниманието на международната общност заради опасенията, че новата ескалация може да разшири военните действия в целия регион.