Мъж загина при масов бой в Сунгурларе, други четирима са ранени

45-годишен мъж загина, а четирима души са пострадали при масов бой в Сунгурларе. След инцидента са задържани осем криминално проявени лица, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Сигналът за конфликта е подаден около 20:58 ч. на 13 септември. Сбиването е станало в частен дом на ул. „Иван Вазов“ №32 в града.

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

По първоначални данни скандалът възникнал между две групи, а впоследствие се пренесъл в двора на къщата. Причината за конфликта са стари жалби и спорове, свързани с животни, сред които коне.

При сбиването са използвани ножове, като няколко души са получили прободни рани.

Четирима пострадали са в болница

Сред пострадалите е 65-годишна жена от Сунгурларе. Тя е настанена за лечение в отделението по „Неврохирургия“ на УМБАЛ-Бургас с разкъсно-контузна рана на главата. Жената е без опасност за живота.

15-годишен младеж е получил прободна рана в гърба, без да бъдат засегнати вътрешни органи. Той е настанен в Първа хирургия на УМБАЛ-Бургас и също е без опасност за живота.

21-годишен мъж е с прободна рана в дясното рамо и разкъсан гръден мускул. Той е настанен в отделението по „Ортопедия“ на болница „Дева Мария“. Няма опасност за живота му.

23-годишна жена е получила счупване на лявата лопатка и хематом на главата. Тя също е настанена в отделението по „Ортопедия“ на болница „Дева Мария“ и е без опасност за живота.

45-годишният мъж е бил транспортиран с линейка към болница, но е починал по време на пътуването.

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

Осем души са задържани

След инцидента полицията е задържала осем криминално проявени лица. Органите на реда изясняват съпричастността на всеки от тях към случилото се.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.