САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

А мериканските въоръжени сили обявиха, че са приключили осмата поредна серия от въздушни удари срещу сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Операцията е била извършена в отговор на нападение в Йордания, при което бяха убити американски военнослужещи, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, позовавайки се на изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

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Според американската армия ударите са били насочени срещу подразделения и инфраструктура на КГИР, които Вашингтон обвинява за атаката срещу свои военнослужещи.

Ескалация между Вашингтон и Техеран

При нападението в Йордания са загинали двама американски военнослужещи, един е обявен за изчезнал, а още четирима са били ранени и настанени в болница. От началото на настоящата военна ескалация САЩ съобщават за 16 загинали свои военнослужещи и над 430 ранени.

Иранските власти от своя страна заявиха, че при последните американски удари са загинали най-малко 50 души, а повече от 500 са били ранени.

Операцията на американските сили е започнала около 3:00 часа българско време по заповед на президента Доналд Тръмп. От Пентагона заявиха, че целта е да бъде ограничена способността на Иран да заплашва корабоплаването в Ормузкия проток и да бъде нанесен удар по силите, отговорни за нападенията срещу американски военни.

„Ударите са предназначени да отслабят допълнително способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток и да накажат силите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“, се посочва в изявлението на американското командване.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Какво е поразила американската армия

От Централното командване на САЩ съобщиха, че са били атакувани:

военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана;

морски способности на Иран;

складове за ракети и безпилотни летателни апарати.

Това е първият случай, в който американската армия посочва директно КГИР като основна цел на операцията. Корпусът е една от най-влиятелните структури в иранската система за сигурност и контролира голяма част от ракетния арсенал на страната.

Американските военни разпространиха кадри от операцията, на които се виждат удари, извършени от изтребители и крилати ракети „Томахок“, изстреляни от море.

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Ормузкият проток – ключова точка за световната енергетика

Новата вълна от удари идва на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток – стратегически морски маршрут между Персийския залив и Оманския залив.

През него в мирно време преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол и природен газ, което превръща района в един от най-важните енергийни коридори в света.

След разпадането на временното примирие Иран атакува цели, свързани със съюзници на САЩ в региона. Вашингтон от своя страна нанесе удари по инфраструктурни и военни обекти в Иран.

Според американски представители иранските действия са засегнали обекти в Кувейт, включително електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода.

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

Ответни заплахи от Иран

Иранските власти не са предоставили пълна информация за щетите и жертвите от последните американски удари.

Иранската агенция Mehr съобщи за американска атака близо до град Сирик в южната част на страната, без данни за жертви или сериозни щети. Агенция Tasnim съобщи за удари и в района на Шадеган, близо до границата с Ирак.

След това иранската армия заяви, че е извършила атаки с дронове срещу американски военни обекти и техника в Кувейт – във военната база „Ал Адири“ и военновъздушната база „Али ал Салем“.

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Хаменей: САЩ ще понесат „тежки разходи“

В изявление, публикувано чрез официалните канали на иранските държавни медии, върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че действията на САЩ показват, че подписът на Доналд Тръмп е „лишен от стойност“.

Той предупреди за „още по-тежки разходи и допълнително унижение“ за Вашингтон.

От Белия дом засега няма официален коментар, а местонахождението на Хаменей остава неизвестно.