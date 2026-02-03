Свят

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн"

3 февруари 2026, 09:11
Б ившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му – бившият държавен секретар Хилари Клинтън в кабинета Обама се съгласиха да свидетелстват в разследването на Конгреса относно покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Би Би Си (BBC).

Това се случва дни преди гласуване дали двойката да бъде подведена под наказателна отговорност за неуважение към Конгреса за отказа им да се явят пред Комисията по надзор на Камарата на представителите след продължило с месеци противопоставяне.

Бил Клинтън е бил познат с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., но отрича да е знаел за сексуалните му престъпления и казва, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Не е ясно кога ще се проведат разпитите под клетва, но това ще бъде първият път, когато бивш президент на САЩ свидетелства пред комисия на Конгреса откакто Джералд Форд направи това през 1983 г.

Комисията по надзор на Камарата на представителите, ръководена от републиканци, одобри мярката за обвиняване на семейство Клинтън в неуважение към Конгреса в края на миналия месец, с подкрепата на няколко демократи.

В понеделник вечерта заместник-началникът на кабинета на Бил Клинтън, Анхел Уреня, публикува съобщение в X, потвърждавайки, че двойката ще се яви пред комисията. „Те преговаряха добросъвестно. Вие не го направихте“, написа Уреня в публикация, адресирана до Комисията по надзор на Камарата на представителите.

„Те ви казаха под клетва това, което знаят, но на вас не ви пука. Но бившият президент и бившият държавен секретар ще бъдат там. Те очакват с нетърпение да поставят прецедент, който да важи за всички“, пише още Уреня.

Бил и Хилари Клинтън казват, че по-рано са предоставили на комисията писмени показания под клетва и вече са предоставили „ограничената информация“, която са имали за Епстийн. Двойката е отхвърлила правните призовки като „нищо повече от опит за маневра с цел да се опозорят политически съперници, както е разпоредил президентът Тръмп“.

Бил Клинтън никога не е бил обвиняван в неправомерни действия от оцелели от злоупотребите на Епстийн и отрича да е знаел за сексуалните му престъпления. Дневниците на частния самолет на Епстийн показват, че Клинтън е извършил четири международни полета през 2002 и 2003 г.

Бившият президент също така се появява в имението на покойния финансист на снимки, които са били сред пакет от документи, публикувани от Министерството на правосъдието в изпълнение на закон, приет от Конгреса, изискващ разкриването на всички разследващи материали, свързани с покойния осъден педофил. Една снимка показва бившия президент да плува в басейн, а друга го показва да лежи по гръб с ръце зад главата си в това, което изглежда като джакузи.

Уреня, говорителят на Клинтън, заяви по времето, когато снимките бяха публикувани през декември, че те са на десетилетия и че Клинтън е спрял да поддържа отношения с Епстийн преди престъпленията му да станат известни.

Миналия месец семейство Клинтън написаха писмо до председателя на Комисията по надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър, в което критикуват начина, по който той е ръководил разследването за Епстийн.

„Решенията, които сте взели, и приоритетите, които сте определили като председател по отношение на разследването за Епстийн, са възпрепятствали напредъка в разкриването на фактите за ролята на правителството“, се казва в писмото. Те добавят: „Няма правдоподобно обяснение за това, което правите, освен партийната политика“.

Комър по-рано отбеляза, че призовките към семейство Клинтън са били одобрени с двупартийно гласуване и заяви, че „никой не е над закона“. „Ние комуникираме с правния екип на президента Клинтън от месеци насам, като им даваме възможност след възможност да дойдат, да ни отделят един ден, и те продължават да отлагат, да отлагат, да отлагат“, каза републиканецът от Кентъки.

Източник: BBC    
