България

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

4 февруари 2026, 06:30
Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента
Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс
Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с

Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН

"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари

НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря
Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

Внимание, измама! Фалшиви обаждания от името на Revolut

З а сряда (4 февруари) отново е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно студено време. Този път обаче са засегнати само 7 области в Северна България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за екстремно ниски температури експертите от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници“.

Областите с предупреждение за опасно студено време
Областите с предупреждение за опасно студено време Източник: НИМХ

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между -8° и -3°, по-високи в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около -1°, а максималната – около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През следващото денонощие ще се понижи значително

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозните температури на НИМХ за сряда (4 февруари)
Прогнозните температури на НИМХ за сряда (4 февруари) Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 38 мин. и залязва в 17 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 53 мин. и изгрява в 20 ч. и 49 мин. Фаза на Луната:два дни след пълнолуние.

В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Повече хора избират ранното пенсиониране

Повече хора избират ранното пенсиониране

pariteni.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Повече хора избират ранното пенсиониране

България Преди 50 минути

Инвалидните пенсии изпревариха тези за стаж и възраст

.

Учени заснеха рядък „зелен лед“, покриващ езеро

Любопитно Преди 54 минути

Необичайното природно явление е заснето през декември от хидробиолози от Биологичния център на Чешката академия на науките

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Свят Преди 9 часа

Стивънсън беше женен за Джил Байдън от 1970 г. до развода им през 1975 г.

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Свят Преди 9 часа

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Свят Преди 9 часа

През 2015 г. той беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

България Преди 9 часа

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие

<p>МО търси кой да ремонтира българските МиГ-ове</p>

МО търси кой да ремонтира двигателите на българските МиГ-ове

България Преди 10 часа

Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Свят Преди 10 часа

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Свят Преди 11 часа

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Свят Преди 11 часа

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Свят Преди 12 часа

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 13 часа

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Свят Преди 13 часа

Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му

Европейският съд по правата на човека осъди Русия за Навални

Европейският съд по правата на човека осъди Русия за Навални

Свят Преди 14 часа

Съдът разкритикува противозаконното лишаване от свобода на Навални и нехуманните условия

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Свят Преди 14 часа

Си Дзинпин е отстранил почти всеки офицер от висшето командване от 2023 г., с изключение на един

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

България Преди 14 часа

Открити са десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 4 февруари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 февруари, сряда

Edna.bg

Пеп Гуардиола обърна внимание на световните проблеми

Gong.bg

Лех с нова загуба, Пламен Андреев все още чака дебют

Gong.bg

Защо Рубио защитава Тръмп за Венецуела, но се опитва да ограничи страховете относно Гренландия и НАТО

Nova.bg

Консултациите за служебен премиер: Президентът приема „ДПС – Ново начало”, БСП и ИТН

Nova.bg