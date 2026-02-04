Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

З а сряда (4 февруари) отново е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно студено време. Този път обаче са засегнати само 7 области в Северна България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за екстремно ниски температури експертите от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници“.

Областите с предупреждение за опасно студено време Източник: НИМХ

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно, на места в низините и котловините и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между -8° и -3°, по-високи в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около -1°, а максималната – около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През следващото денонощие ще се понижи значително

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозните температури на НИМХ за сряда (4 февруари) Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 38 мин. и залязва в 17 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 53 мин. и изгрява в 20 ч. и 49 мин. Фаза на Луната:два дни след пълнолуние.

В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.