След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

С лужбите разкриват подробности след знаковата международна операция, координирана от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), в рамките на която на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени.

Операцията представлява съвместна координирана акция между българските и американските правоохранителни органи във връзка с нарушения на интелектуалната собственост в интернет собственост.

Акцията обхвана 44 обекта, 30 претърсвания, включително на леки автомобили и обиски на лица в четири области, беше проведена в рамките на общо 4 разследвания - по две дела на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура.

Делата, които се наблюдават от градската прокуратура, са с предмет на разследване изпиране на пари. Наблюдават се съмнителни финансови потоци в страни в ЕС и извън ЕС. Назначена е комплексна компютърна експертиза на всички обекти, обясни Десислава Петрова, говорителят на СГП.

Четири лица са задържани за срок от 24 часа, а на три от тях са повдигнати обвинения за поддържане на торент сайтове с пиратско съдържание.

"Имаме привлечени в качеството на обвиняеми 3 лица", заяви Георги Коджаниколов, прокурор софийска районна прокуратура на брифинг. "Тази операция е възможна благодарение на обединените усилия с представителите на МВР, ДАНС и нашите партньори от САЩ."

Обвинените лица са познати на закона и прокуратурата, добави Коджаниколов.

"България е в списък 301 от няколко години, което създава негативен образ на страната", заяви Светослав Василев, завеждащият отдел "Киберпрестъпления" на Националната следствена служба "Има данни за други финансови престъпления, но в следствие на разследването не може да коментираме." Датата за акцията беше избрана, когато имахме достатъчно информация и доказателства, за да бъдат привлечени обвиняемите, каза той.

Част от финансовите трансфери имат международен характер и е необходима допълнителна информация, каза Данчо Желев.

"По делата има множество установени данни, не само за престъпления по чл. 172, ал. 2. Има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев. "Има други съмнителни финансови акции."

И тримата задържани имат бизнес и са замесени в транзакции свързани с пране на пари в страната, в ЕС и извън него, има и голям обем от крипто активи замесени - става въпрос за хиляди биткойни, но докато не получим информация от съответните борси, не можем да дадем повече информация, каза Василев.

Няма как да бъде спряно пиратството в България, но целта е да го сведем до минимум, каза Василев.

Очаква се все още съществуващият домейн с пиратско съдържание скоро да бъде затворен.

Изискваше се голяма конспиративност, за да не се разкрият намеренията ни пред извършителите, добави Василев.

Причината е съдебна заповед, издадена в САЩ. Това става ясно от съобщения на торент сайтовете от Министерство на вътрешната сигурност (Homeland Security): "Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи.“

Институциите зад удара

ГДБОП, прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) – са работили в тясно сътрудничество с ключови международни партньори. Сред тях са Федералното бюро за разследване (ФБР) и Homeland Security Investigations (HSI) от САЩ, както и Европол.

Главният прокурор Борислав Сарафов е координирал акцията срещу сайтовете, пише 24 часа. Той е съгласувал действията на българските институции с Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост, съобщиха от прокуратурата.

Операцията е ръководена от Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура. Извършени са обиски и изземвания на 30 места в цялата страна, включително жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и др. Събрани са данни и за пране на пари, съобщиха от ГДБОП и българската прокуратура, предаде NOVA.

Ключов фактор за операцията е бил фактът, че домейните на ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org са регистрирани в САЩ,. Това е позволило прилагането на американска юрисдикция.Тъй като домейните .net и .com се управляват от базираната в САЩ компания Verisign, американските власти успяха да поемат контрола върху тях чрез съдебни заповеди.

Кои са нарушените закони?

Нарушените закони са Законите за авторското право (ЗАПСП) в България и Digital Millennium Copyright Act (DMCA) в САЩ.

Тези закони защитават интелектуалната собственост и забраняват нерегламентираното разпространение на защитено съдържание. Пиратството, извършвано от тракерите, е обхващало милиони файлове – от най-новите холивудски блокбъстъри и популярни сериали, до компютърни игри.

В България разпространението на пиратско съдържание е престъпление, което се наказва с глоби до десетки хиляди лева. В САЩ санкциите включват глоби до 250 000 долара и до 5 години затвор.

Какво всъщност е торент?

Самата торент технология, базирана на протокола peer-to-peer (P2P) BitTorrent, е напълно легална. Тя позволява ефективно споделяне на големи файлове между потребители, без централизиран сървър. Малък .torrent файл или magnet линк съдържа метаданни (име на файлове, хешове, тракери), но не и самото съдържание. Клиенти като uTorrent или qBittorrent свързват потребителите в "swarm", където "seeders" (тези, които качват) предлагат цели файлове, а "leechers" (тези, които свалят) получават части от файла от множество източници едновременно.

Тази технология се използва легално за разпространение на Linux дистрибуции, софтуерни актуализации, игри от платформи като Steam и съдържание в публични домейни. Проблемът възниква, когато се използва за разпространение или сваляне на съдържание, защитено с авторско право, без необходимото разрешение от правоносителя.

Торент сайтове

Трите платформи имат дълга история, често белязана от опити за блокиране и последващо "връщане".

Торент сайтовете се появяват у нас след 2000 година и бързо натрупват потребители. Така над 20 години вече свободно и безплатно се разпространяват филми, сериали, музика, игри и софтуер със защитени авторски права. Притежанието на пиратско съдържание у нас не се наказва от закона, но поддържането на подобен тип сървъри е забранено.

През годините тези сайтове са били блокирани многократно – над 10 пъти за ArenaBG и Zamunda – но винаги успяваха да се възстановят, сменяйки домейни или използвайки различни методи, включително и т.нар. "огледални сайтове" (mirrors).

Какво казват киберекспертите

Потребителите и администраторите на тези сайтове са българи и са познати на службите у нас, разкрива бившият началник на „Киберпрестъпност” В ГДБОП Явор Колев. „Явно нашето правосъдие не успя да се справи с този проблем. Тези администратори са установени още в далечната 2006 година. Поименно те се знаят, периодически са задържани и арестувани, просто не са били осъждани. Дори имаше депутати от различни политически партии, които предизборно се рекламираха на тези сайтове с банери”, посочи международният експерт по киберсигурност и противодействие на киберпрестъпността.

Въпреки решението на Щатите, потребители забелязаха, че един от сайтовете все още е активен, но с леко променен адрес. Спирането му може да се окаже временно, смята експертът по киберсигурност Христиан Даскалов. „Възстановяването им е страшно лесно, защото те не съхраняват пиратско съдържание. Ако вие свалите мой сайт за подобен тип торент споделяне, аз мога да го кача след 1 час на друг адрес. Ако бъде превзет домейнът, който хората познават, ще се смени само окончанието му, няма да е торент.ком, ще бъде торент.инфо, .нет и така нататък”, обясни той.

Четирима задържани

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов коментира операцията на 31 януари. Известно е, че са задържани 4 души, чиято роля в управлението и финансирането на платформите предстои да бъде изяснена – дали са собственици, администратори, ключови ъплоудъри или финансови оператори.

"Когато бях на посещение в САЩ миналата година, говорихме, че такива торент сайтове работят от години", посочи Митов.

„От години нашите партньори, съвместно с българските институции, се опитват да направят нещо по въпроса, но до момента резултат нямаше. Последните месеци сме работили с американските служби, Европол, ГДБОП, нашето следствие, и ето, че резултатът е налице“, каза Митов.

По думите му, това е била сложна и добре координирана международна операция.