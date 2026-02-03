Свят

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство

3 февруари 2026, 19:44
Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени
Източник: EPA/БГНЕС

С ин на норвежката престолонаследница заяви пред съд в Осло, че не е изнасилил четири жени, като твърди, че е възприемал сексуалните отношения като доброволни.

29-годишният Мариус Борг Хойби – син на престолонаследницата Мете-Марит от връзка преди брака ѝ през 2001 година с престолонаследника Хокон – е обвинен в изнасилване на четири жени в периода между 2018 и 2024 година, както и в извършването на редица други престъпления.

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство в момент, когато Мете-Марит също е подложена на критики заради наскоро разсекретени американски документи, разкриващи близкото ѝ приятелство с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Историческа криза в норвежкото кралско семейство

Облечен със зелени панталони и пуловер, Хойби остана безизразен в Окръжния съд на Осло, докато прокуратурата прочиташе 38-те обвинения срещу него, по които той може да получи до 16 години лишаване от свобода.

Докато Хойби се призна за невинен по обвиненията за изнасилване, той призна вина за няколко по-леки престъпления, включително нападения, обвинение, свързано с наркотици, пътни нарушения и нарушаване на ограничителни заповеди.

Той беше арестуван отново на 1 февруари по подозрение в нападение, отправяне на заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед, след което беше оставен в ареста за срок от четири седмици.

Арестуваха сина на норвежката принцеса, ето защо (СНИМКИ)

Прокуратурата представи подробности за предполагаемите изнасилвания и нападения пред препълнената съдебна зала, докато Хойби, със сведена глава, нервно се въртеше на мястото си.

Според обвинението всички предполагаеми изнасилвания – включително едно, извършено по време на почивка през 2023 година на норвежките Лофотенски острови, където Хойби е бил със своя кралски пастрок – са се случили след първоначално доброволен сексуален контакт, често след вечери с обилна употреба на алкохол, когато жените не са били в състояние да се защитят.

„Ако Мариус твърди, че е невинен, това е така, защото той е възприемал всички тези действия като напълно нормални и доброволни сексуални отношения“, заяви защитата.

Една от предполагаемите жертви свидетелства със сълзи на очи за афтърпарти през 2018 година в дома на Хойби в имението Скаугум на родителите му край Осло.

Полицията е открила видеозапис в телефона на Хойби, който, по думите ѝ, показва как синът на Мете-Марит изнасилва предполагаемата жертва, докато тя спи. Жената заяви пред съда, че не си спомня да е заспала, след като е прекратила кратка интимна среща с Хойби.

„Третиран като всеки друг“
Хойби „не бива да бъде третиран нито по-строго, нито по-снизходително заради семейните си връзки“, заяви прокурорът Стурла Хенриксбо пред съда.

От своя страна защитата разкритикува „негативното медийно цунами“, което според нея рискува да осъди Хойби предварително.

„Присъдата трябва да бъде произнесена в тази съдебна зала, а не където и да било другаде“, заяви адвокатът Елън Холагер Анденес.

„Наистина е невъзможно да опиша въздействието, което това оказа върху живота и психичното здраве на Мариус през последните 18 месеца“, добави тя.

Хойби беше арестуван за първи път на 4 август 2024 година по подозрение, че е нападнал приятелката си предната вечер.

Няколко дни по-късно той призна, че е действал „под въздействието на алкохол и кокаин след спор“, като заяви, че страда от „психични проблеми“ и „от дълго време се бори със зависимост към наркотици“.

След това няколко негови бивши приятелки излязоха с твърдения, че той ги е малтретирал както физически, така и психически.

Полицейското разследване разкри и редица други предполагаеми престъпления, включително изнасилването на четири жени, докато са спели или са били в безсъзнание след употреба на алкохол, като той е заснемал или фотографирал деянията.

Последното предполагаемо изнасилване е извършено след началото на полицейското разследване.

През януари полицията обяви още шест обвинения срещу него, включително обвинение за наркотици от 2020 година, след като той е признал, че е транспортирал 3,5 килограма марихуана.

Ритници и удари
Самоличността на седемте предполагаеми жертви не може да бъде разкривана, с изключение на бившата приятелка на Хойби Нора Хаукланд – модел и инфлуенсър, която публично го обвини във физическо насилие.

През 2022–2023 година, докато са били във връзка, Хойби многократно я е удрял по лицето, ритал и нанасял юмручни удари, стискал я за гърлото, хвърлял я в хладилник и я обиждал, заяви прокуратурата.

Скандалът нанесе сериозен удар върху репутацията на монархията, въпреки че тя остава като цяло популярна благодарение на крал Харалд и кралица Соня – и двамата на 88 години – които са уважавани като обединяващи фигури.

Проучване, публикувано от телевизионния канал TV2, показва, че над 70% от норвежците смятат, че авторитетът на монархията е бил отслабен през последните години от различни скандали.

Престолонаследническата двойка не присъства на процеса, който се провежда в момент, когато Мете-Марит (52 г.) е изправена пред редица лични предизвикателства.

Освен въпросите около връзките ѝ с Епстийн, тя страда от нелечимо белодробно заболяване и вероятно в бъдеще ще се нуждае от рискова трансплантация на бял дроб.

Очаква се присъдата по делото срещу Хойби да бъде произнесена няколко седмици след края на процеса, който приключва на 19 март.

Източник: БГНЕС    
Мариус Борг Хойби Изнасилване Мете-Марит
Последвайте ни
Има данни за секта и деца по случая с хижа

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов за заплаха за убийство

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

Изпускателната система на новия V12 на De Tomaso е истинска лудост

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Свят Преди 1 час

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Линдзи Вон ще участва на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 2 часа

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Изчезващите генерали на Китай оставиха армията без лидер

Свят Преди 3 часа

Си Дзинпин е отстранил почти всеки офицер от висшето командване от 2023 г., с изключение на един

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

Разбиха канал за внос на фалшиви евро с високо качество

България Преди 3 часа

Открити са десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

От Никол Шерцингер до Ким Кардашиян: Невероятният любовен живот на Луис Хамилтън

Любопитно Преди 4 часа

Вижте любовната история на Хамилтън, включваща певици, супермодели и световноизвестни знаменитости

,

Колкото 6000 стадиона: Етиопия строи мегалетище

Любопитно Преди 4 часа

Етиопия започна реализирането на нов мащабен инфраструктурен проект

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Какво видя жена, след като "умря" за една минута

Свят Преди 4 часа

Майка, чието сърце спряло за минута след като е родила, твърди, че душата ѝ се вдигнала над тялото и е отлетяла към рая – преди да бъде „ритната обратно“ на земята

ПП-ДБ искат избори на 19 април

ПП-ДБ искат избори на 19 април

България Преди 4 часа

Асен Василев: Изборът е изцяло на президента

Принц Едуард

Принц Едуард наруши кралската тишина за скандала „Епстийн“

Любопитно Преди 4 часа

Херцогът на Единбург заяви, че е „наистина важно винаги да помним жертвите и кои са жертвите във всичко това? Много жертви има в това“

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

Апелативният съд отказа да върне Беляшки в Агенция „Митници“

България Преди 4 часа

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Свят Преди 4 часа

Заплаха от балистична ракета

,

За по-добро здраве, енергия и дълголетие: 7 храни, които не бива да подценявате

Любопитно Преди 4 часа

Някои често срещани съставки могат да имат силно положително въздействие върху здравето ни

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

България Преди 5 часа

Пренасочват спешните и планови детски операции

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Загадката на Хана Ъп: Жената, която изчезна три пъти, забравяйки коя е

Свят Преди 5 часа

Ъп е преживявала множество епизоди на т.нар. дисоциативна фуга – рядко психологическо състояние, характеризиращо се с внезапна амнезия и загуба на самоличност

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Марго Роби блести със 100-каратова диамантена огърлица на премиера в Париж

Любопитно Преди 5 часа

Марго Роби се появи ослепителна на премиерата на „Брулени хълмове“ в Париж, облечена в аленочервена рокля Chanel Couture и с изработено по поръчка диамантено колие на Lorraine Schwartz, оценено на над 100 карата

Снимката е илюстративна

Без упойка за поддръжници на Тръмп – скандалното решение на един медик

Свят Преди 5 часа

Медицинска сестра от Флорида се отказа от правото си да работи в щата, след като заяви, че няма да поставя упойка на хора, които подкрепят движението „Да направим Америка отново велика“

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Лили Иванова ще пее пред катедралата “Св. Александър Невски”

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за ФЕВРУАРИ 2026 носят усещане за ново начало, чиста страница и тихо вълшебство

Edna.bg

Недялков: Винаги е сладко да побеждаваш Левски, хората ще гледат още трофеи на Лудогорец

Gong.bg

Моци: Заплахите на Левски не са нормални

Gong.bg

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”

Nova.bg

Консултации при президента: ГЕРБ-СДС с изненадващо предложение, ПП-ДБ иска служебният кабинет да направи ревизия

Nova.bg