Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

С ин на норвежката престолонаследница заяви пред съд в Осло, че не е изнасилил четири жени, като твърди, че е възприемал сексуалните отношения като доброволни.

29-годишният Мариус Борг Хойби – син на престолонаследницата Мете-Марит от връзка преди брака ѝ през 2001 година с престолонаследника Хокон – е обвинен в изнасилване на четири жени в периода между 2018 и 2024 година, както и в извършването на редица други престъпления.

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство в момент, когато Мете-Марит също е подложена на критики заради наскоро разсекретени американски документи, разкриващи близкото ѝ приятелство с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Историческа криза в норвежкото кралско семейство

Облечен със зелени панталони и пуловер, Хойби остана безизразен в Окръжния съд на Осло, докато прокуратурата прочиташе 38-те обвинения срещу него, по които той може да получи до 16 години лишаване от свобода.

Докато Хойби се призна за невинен по обвиненията за изнасилване, той призна вина за няколко по-леки престъпления, включително нападения, обвинение, свързано с наркотици, пътни нарушения и нарушаване на ограничителни заповеди.

Той беше арестуван отново на 1 февруари по подозрение в нападение, отправяне на заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед, след което беше оставен в ареста за срок от четири седмици.

Прокуратурата представи подробности за предполагаемите изнасилвания и нападения пред препълнената съдебна зала, докато Хойби, със сведена глава, нервно се въртеше на мястото си.

Според обвинението всички предполагаеми изнасилвания – включително едно, извършено по време на почивка през 2023 година на норвежките Лофотенски острови, където Хойби е бил със своя кралски пастрок – са се случили след първоначално доброволен сексуален контакт, често след вечери с обилна употреба на алкохол, когато жените не са били в състояние да се защитят.

„Ако Мариус твърди, че е невинен, това е така, защото той е възприемал всички тези действия като напълно нормални и доброволни сексуални отношения“, заяви защитата.

Една от предполагаемите жертви свидетелства със сълзи на очи за афтърпарти през 2018 година в дома на Хойби в имението Скаугум на родителите му край Осло.

Полицията е открила видеозапис в телефона на Хойби, който, по думите ѝ, показва как синът на Мете-Марит изнасилва предполагаемата жертва, докато тя спи. Жената заяви пред съда, че не си спомня да е заспала, след като е прекратила кратка интимна среща с Хойби.

„Третиран като всеки друг“

Хойби „не бива да бъде третиран нито по-строго, нито по-снизходително заради семейните си връзки“, заяви прокурорът Стурла Хенриксбо пред съда.

От своя страна защитата разкритикува „негативното медийно цунами“, което според нея рискува да осъди Хойби предварително.

„Присъдата трябва да бъде произнесена в тази съдебна зала, а не където и да било другаде“, заяви адвокатът Елън Холагер Анденес.

„Наистина е невъзможно да опиша въздействието, което това оказа върху живота и психичното здраве на Мариус през последните 18 месеца“, добави тя.

Хойби беше арестуван за първи път на 4 август 2024 година по подозрение, че е нападнал приятелката си предната вечер.

Няколко дни по-късно той призна, че е действал „под въздействието на алкохол и кокаин след спор“, като заяви, че страда от „психични проблеми“ и „от дълго време се бори със зависимост към наркотици“.

След това няколко негови бивши приятелки излязоха с твърдения, че той ги е малтретирал както физически, така и психически.

Полицейското разследване разкри и редица други предполагаеми престъпления, включително изнасилването на четири жени, докато са спели или са били в безсъзнание след употреба на алкохол, като той е заснемал или фотографирал деянията.

Последното предполагаемо изнасилване е извършено след началото на полицейското разследване.

През януари полицията обяви още шест обвинения срещу него, включително обвинение за наркотици от 2020 година, след като той е признал, че е транспортирал 3,5 килограма марихуана.

Ритници и удари

Самоличността на седемте предполагаеми жертви не може да бъде разкривана, с изключение на бившата приятелка на Хойби Нора Хаукланд – модел и инфлуенсър, която публично го обвини във физическо насилие.

През 2022–2023 година, докато са били във връзка, Хойби многократно я е удрял по лицето, ритал и нанасял юмручни удари, стискал я за гърлото, хвърлял я в хладилник и я обиждал, заяви прокуратурата.

Скандалът нанесе сериозен удар върху репутацията на монархията, въпреки че тя остава като цяло популярна благодарение на крал Харалд и кралица Соня – и двамата на 88 години – които са уважавани като обединяващи фигури.

Проучване, публикувано от телевизионния канал TV2, показва, че над 70% от норвежците смятат, че авторитетът на монархията е бил отслабен през последните години от различни скандали.

Престолонаследническата двойка не присъства на процеса, който се провежда в момент, когато Мете-Марит (52 г.) е изправена пред редица лични предизвикателства.

Освен въпросите около връзките ѝ с Епстийн, тя страда от нелечимо белодробно заболяване и вероятно в бъдеще ще се нуждае от рискова трансплантация на бял дроб.

Очаква се присъдата по делото срещу Хойби да бъде произнесена няколко седмици след края на процеса, който приключва на 19 март.