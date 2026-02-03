Свят

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Тема на срещата би била ядрената програма на Техеран

3 февруари 2026, 09:30
Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Скандал след наградите

П реговорите със САЩ трябва да продължат, за да се гарантират националните интереси, стига да бъдат избегнати "заплахите и неразумните очаквания", написа в X иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Ройтерс.

"Като взех предвид исканията на приятелски настроените страни от региона да отговорим на предложението на американския президент за преговори, дадох насоки на министъра на външните работи да подготви условията за справедливи и честни преговори, ако е налице обстановка, позволяваща да бъдат избегнати заплахи и неразумни очаквания", заяви Пезешкиан.

Иран няма да възобнови ядрените преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени предусловия

Преговорите между САЩ и Иран могат да се проведат в Турция този петък, посочва представител на арабска страна, цитиран от Франс прес.

Волята да продължи преговорите със САЩ представлява повратна точка за иранския президент реформатор, който от седмици предупреждаваше иранците, че размириците в страната са излезли извън контрол. То също така показва, че президентът е получил подкрепата на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей за преговори, които 86-годишният духовен водач преди това бе отхвърлил, отбелязва Асошиейтед прес.

Готови сме на преговори, но заплахите срещу нас само ще ги затруднят, заяви иранският президент

Все още не е ясно дали Иран и САЩ ще успеят да постигнат споразумение особено след като президентът Доналд Тръмп включи ядрената програма на Иран в списъка с изисквания към Техеран за започването на преговори.

САЩ все още не са уточнили дали преговорите ще се състоят.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
