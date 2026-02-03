Свят

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие

3 февруари 2026, 22:21
Източник: EPA/БГНЕС

А мерикански изтребител е свалил ирански дрон, който се е приближил „агресивно“ към американски самолетоносач, докато той е плавал в Арабско море, предаде АФП.

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие, и е съвпаднал с друг случай от същия ден, при който американски сили са реагирали на действия на ирански плавателни съдове, застрашили танкер под американски флаг в Ормузкия проток.

Започва ли война? Иран свали дрон на САЩ

„Изтребител F-35C от борда на самолетоносача Abraham Lincoln свали иранския дрон при самозащита и с цел защита на самолетоносача и намиращия се на борда персонал“, заяви говорителят на Централното командване на САЩ капитан Тим Хокинс.

По думите му свалянето е било извършено, след като дронът Shahed-139 „е продължил да се насочва към кораба, въпреки предприетите от американските сили мерки за деескалация“.

Хокинс потвърди и отделен инцидент, случил се по-късно същия ден, при който два ирански плавателни съда и дрон са се приближили „с висока скорост“ до кораба под американски флаг M/V Stena Imperative и са отправили заплахи да се качат на борда и да завземат танкера.

„Американски разрушител McFaul е реагирал с подкрепата на Военновъздушните сили на САЩ и е ескортирал танкера, който към момента „продължава безопасно плаването си“, добави Хокинс.

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се надява Вашингтон да „постигне някакво споразумение“ с Техеран за спиране на репресиите срещу протестиращите иранци и иранската ядрена програма, но същевременно предупреди, че „лоши неща ще се случат“, ако топва не се случи. Иран от своя страна настоява, че търси дипломатическо решение, като в същото време обещава решителен отговор на всяка агресия.

Източник: БГНЕС    
САЩ Иран Свален дрон Ормузки проток
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

