Любопитно

Имен ден днес празнуват хората с "железни" имена

На 4 февруари почитаме паметта на преподобния Исидор Пелусийски

4 февруари 2026, 08:08
Имен ден днес празнуват хората с "железни" имена
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 4 февруари почитаме паметта на преподобния Исидор Пелусийски.

Свети Исидор живял през четвърти-пети век в Египет.

Възпитан в добрите традиции на християнството от своите родители, той получил и отлично образование на гръцки език в родната Александрия. А когато разбрал, че негови близки, сред които и Александрийският архиепископ Теофил, искат да го издигнат в църковната йерархия, Исидор избягал в пустинно място близо до град Пилусион в източния край на делтата на река Нил. Тук той живеел в строго въздържание и молитва. От предишните си занимания запазил само изучаването на Свещеното писание и творенията на църковните отци преди него.

Тълкувал библейските книги и въз основа на тяхното учение изградил както личния си живот, така и християнските начала,

които споделял в многобройните си писма до миряни, монаси, клирици, дори епископи. Запазени са над две хиляди негови писма. Той съветвал да се изучава с внимание Божието слово и да се стремим не към онази словесност, която само развлича слушателите, а към тази, която прави човека душевно чист и мъдър за спасение.

Преподобният Исидор търпял и гонения заради своите строги изобличения,

но той не преставал твърдо и неизменно да се бори за истината и да защитава пред властта невинно гонените. Застъпил се и за преследвания от християнската императрица свети Йоан Златоуст, като строго укорявал неговия противник и свой родственик, архиепископ Теофил, за беззаконните му действия против светителя. Написал: "Аз винаги ще обичам добродетелта, дори някои да й се присмиват, и ще се гнуся от порока, макар той да е увенчан със слава".

Свети Исидор убедил също свети Кирил Александрийски, приемник на Теофил, да впише името на свети Йоан Златоуст в календара на Александрийската църква. По негово настояване бил свикан Третият вселенски събор в Ефес в 431 г., осъдил ереста несторианство.

На 4 февруари имен ден празнуват всички с имената Жеко, Жела, Желка, Жечо Жечко, Жечка, Желязко.

 

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Исидор Пелусийски празник имен ден църква почит
Последвайте ни
Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

Имен ден днес празнуват хората с

Имен ден днес празнуват хората с "железни" имена

Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Повече хора избират ранното пенсиониране

Повече хора избират ранното пенсиониране

pariteni.bg
Всичко е по-голямо в Тексас: Hennessey направи гигантски VelociRaptor 1200 за специален повод

Всичко е по-голямо в Тексас: Hennessey направи гигантски VelociRaptor 1200 за специален повод

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Свят Преди 27 минути

В одеса щети са нанесени на сградите на училище и детска градина

Грижата за внуците предпазва мозъка на възрастните от деменция

Грижата за внуците предпазва мозъка на възрастните от деменция

Любопитно Преди 29 минути

Бабите, които полагат грижи за внуците си, са показвали по-добра памет и по-добри вербални умения в проучването

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

Свят Преди 1 час

Продължават дискусиите дали други страни от региона ще се присъединят към срещата

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил на 180 км югозападно от остров Уполу

<p>НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс</p>

Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

България Преди 2 часа

Правната комисия ограничи секциите извън ЕС до 20

<p>Президентът разговаря с &quot;ДПС-Ново начало&quot;, БСП и ИТН</p>

Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН

България Преди 2 часа

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

,

Повече хора избират ранното пенсиониране

България Преди 2 часа

Инвалидните пенсии изпревариха тези за стаж и възраст

.

Учени заснеха рядък „зелен лед“, покриващ езеро

Любопитно Преди 2 часа

Необичайното природно явление е заснето през декември от хидробиолози от Биологичния център на Чешката академия на науките

Февруари предлага невероятно небесно шоу: Парад от планети и пръстеновидно затъмнение

Февруари предлага невероятно небесно шоу: Парад от планети и пръстеновидно затъмнение

Любопитно Преди 2 часа

Февруари може да има по-малко дни, но е пълен с възможности за наблюдение на небето

<p>Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда</p>

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Свят Преди 10 часа

Гласуването беше трудно извоювана победа за Тръмп

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Свят Преди 10 часа

Стивънсън беше женен за Джил Байдън от 1970 г. до развода им през 1975 г.

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Свят Преди 10 часа

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Свят Преди 10 часа

През 2015 г. той беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

България Преди 11 часа

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие

<p>МО търси кой да ремонтира българските МиГ-ове</p>

МО търси кой да ремонтира двигателите на българските МиГ-ове

България Преди 11 часа

Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кои имена празнуват днес и каква е силата на деня

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 февруари, сряда

Edna.bg

Край на ерата в Ал-Насър? Роналдо има клауза в договора

Gong.bg

Филип Кръстев подлуди Измир

Gong.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg

Ще плати ли държавата 10 млн. евро за частния тир паркинг преди "Дунав мост" край Русе

Nova.bg