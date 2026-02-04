Любопитно

Грижата за внуците предпазва мозъка на възрастните от деменция

Бабите, които полагат грижи за внуците си, са показвали по-добра памет и по-добри вербални умения в проучването

4 февруари 2026, 08:40
Грижата за внуците предпазва мозъка на възрастните от деменция
Източник: iStock

Г рижите за внуците могат да помогнат за предпазване на възрастните хора от когнитивен упадък, показва ново изследване. 

Често бабите и дядовците помагат с домашните работи, приготвят храна или водят внуците си в парка или на училище. Ново проучване, публикувано от Американската психологическа асоциация, установява, че тези на пръв поглед прости дейности, както и редовното полагане на грижи за внуците, могат да допринесат за по-добра вербална флуентност и епизодична памет при по-възрастните хора – паметта, свързана със спомени за лични преживявания от миналото.

„Това, което най-много ни направи впечатление, беше, че самият факт да си баба или дядо, който полага грижи, изглежда има по-голямо значение за когнитивното функциониране, отколкото честотата на грижите или конкретните дейности, които бабите и дядовците извършват с внуците си“, заяви Флавия Керекеш от Университета в Тилбург, Нидерландия, и водещ изследовател на проучването.

Изследването обхваща 2 887 баби и дядовци на възраст над 50 години, със средна възраст 67 години. Всички участници са били когнитивно здрави през периода на проучването и са живеели самостоятелно. Те са отговаряли на въпросници и са преминавали когнитивни тестове три пъти между 2016 и 2022 г.

Участниците са били попитани колко често се грижат за внуците си без присъствието на родителите, както и кога обикновено полагат грижи – по време на училищните ваканции, през уикендите, в делнични дни или през цялата година.

Около 56% от участниците заявяват, че действат като лица, полагащи грижи, през цялата година.

Изследователите подчертават, че разбирането на конкретните дейности, а не само честотата на грижите, е от ключово значение. Игрите с внуците или помощта с домашните работи изглежда са свързани с по-добра вербална флуентност и по-добра епизодична памет.

Бабите и дядовците, които често вземат децата от училище, също показват по-висока вербална флуентност. Но еднакъв ли е този ефект при мъжете и жените?

Бабите се грижат за децата по-често от дядовците, а ползите изглежда се запазват по-дълго при жените.

Бабите, които полагат грижи за внуците си, са показвали по-добра памет и по-добри вербални умения в началото на проучването, като този спад е настъпвал по-бавно в сравнение с бабите, които не се грижат за внуци.

При мъжете, които се грижат за внуците си, също се наблюдава по-добро ниво на умения в началото на изследването в сравнение с тези, които не полагат грижи, но при тях когнитивният спад е протичал със същата скорост, както при неангажираните с грижи дядовци.

Изследователите отбелязват, че бабите обикновено взаимодействат по различен начин с внуците си. Те по-често участват във физическите и емоционалните грижи, докато дядовците се ангажират основно с развлекателни дейности.

Авторите на проучването посочват, че са необходими допълнителни изследвания, които да разгледат влиянието на семейния контекст и други фактори. „Полагането на грижи по собствено желание, в подкрепяща семейна среда, може да има различен ефект върху бабите и дядовците в сравнение с грижите в по-стресова среда, в която те се чувстват неподкрепени или възприемат грижите като наложени или като бреме“, допълва Керекеш. 

Източник: БГНЕС    
Грижи за внуци Когнитивен упадък Възрастни хора Баби и дядовци Вербална флуентност Епизодична памет Научно проучване Когнитивно функциониране Разлики между половете Семейна среда
Последвайте ни
Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

Имен ден днес празнуват хората с

Имен ден днес празнуват хората с "железни" имена

Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Повече хора избират ранното пенсиониране

Повече хора избират ранното пенсиониране

pariteni.bg
Всичко е по-голямо в Тексас: Hennessey направи гигантски VelociRaptor 1200 за специален повод

Всичко е по-голямо в Тексас: Hennessey направи гигантски VelociRaptor 1200 за специален повод

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Свят Преди 27 минути

В одеса щети са нанесени на сградите на училище и детска градина

Изтекоха кадри онлайн на интимни процедури от козметичен салон в Казанлък

Изтекоха кадри онлайн на интимни процедури от козметичен салон в Казанлък

България Преди 44 минути

Собственичката отрича регламентирано да са поставяни записващи устройства

<p>НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс</p>

Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

България Преди 2 часа

Правната комисия ограничи секциите извън ЕС до 20

<p>Президентът разговаря с &quot;ДПС-Ново начало&quot;, БСП и ИТН</p>

Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН

България Преди 2 часа

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

,

Повече хора избират ранното пенсиониране

България Преди 2 часа

Инвалидните пенсии изпревариха тези за стаж и възраст

.

Учени заснеха рядък „зелен лед“, покриващ езеро

Любопитно Преди 2 часа

Необичайното природно явление е заснето през декември от хидробиолози от Биологичния център на Чешката академия на науките

<p>Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда</p>

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Свят Преди 10 часа

Гласуването беше трудно извоювана победа за Тръмп

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Свят Преди 10 часа

Стивънсън беше женен за Джил Байдън от 1970 г. до развода им през 1975 г.

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Свят Преди 10 часа

Инцидентът е станал, когато самолетоносачът се е намирал на около 800 км. от иранското крайбрежие

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Свят Преди 10 часа

През 2015 г. той беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

България Преди 11 часа

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие

<p>МО търси кой да ремонтира българските МиГ-ове</p>

МО търси кой да ремонтира двигателите на българските МиГ-ове

България Преди 11 часа

Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Испания забранява достъпа до социални мрежи за деца

Свят Преди 12 часа

Това е ход, който се следи отблизо от други страни като Великобритания и Франция

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Свят Преди 12 часа

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Синът на принцесата на Норвегия отрече изнасилване на 4 жени

Свят Преди 13 часа

Процесът предизвика сериозно напрежение в норвежкото кралско семейство

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кои имена празнуват днес и каква е силата на деня

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 февруари, сряда

Edna.bg

Край на ерата в Ал-Насър? Роналдо има клауза в договора

Gong.bg

Филип Кръстев подлуди Измир

Gong.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg

Ще плати ли държавата 10 млн. евро за частния тир паркинг преди "Дунав мост" край Русе

Nova.bg