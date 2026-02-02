Цените на петрола рязко се понижиха, след като Тръмп съобщи за възможно споразумение с Иран

Ц ените на петрола рязко се понижиха на 2 февруари на фона на смекчаването на напрежението между САЩ и Иран. Същевременно благородните метали отбелязаха силни колебания след срива от миналата седмица, подхранен от поскъпването на долара, предаде АФП.

Цените на петрола и златото скочиха след атаките на Израел срещу Иран

Отстъплението се отрази и на капиталовите пазари, като повечето регионални борсови индекси последваха спада на „Уолстрийт“ и задълбочиха загубите от 30 януари на фона на нови притеснения за технологичния сектор.

И двата основни сорта суров петрол поевтиняха с над 3% в ранната азиатска търговия, след като президентът на САЩ заяви, че се надява да бъде постигнато споразумение с Техеран, след като Иран предупреди, че всяка атака срещу Ислямската република ще предизвика регионален конфликт.

Петролът поевтиня до 91,80 долара за барел

През последните седмици Вашингтон отправи остри критики към иранското ръководство заради смъртоносния отговор на антиправителствените протести от миналия месец, като Тръмп заплаши с военни действия и нареди изпращането на самолетоносачна група в Близкия изток.

Той също така настоява за постигане на споразумение относно ядрената програма на Иран.

Проблемите около ядреното досие на Иран държат високи цените на енергийните ресурси от началото на годината

Върховният лидер аятолах Али Хаменей оприличи последните протести на „преврат“ и предупреди, че евентуална атака от страна на САЩ ще доведе до мащабен конфликт.

„Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път тя ще бъде регионална война“, заяви той.

Запитан за предупреждението на иранския лидер, Тръмп каза пред журналисти: „Разбира се, че той ще каже това. Надявам се да сключим сделка. Ако не сключим сделка, тогава ще разберем дали е бил прав“.

Цената на петрола рязко падна след иранската атака

Спадът в цените на петрола беше подпомогнат и от поскъпването на долара, след новината, че Тръмп е избрал Кевин Уорш да оглави американската централна банка.

Президентът заяви, че Уорш, бивш инвестиционен банкер в Morgan Stanley и управител във Федералния резерв, „ще остане в историята като един от ВЕЛИКИТЕ председатели на Фед, може би най-добрият“.

Пазарните участници възприемат Уорш като най-решителния борец с инфлацията сред финалните кандидати, което засили очакванията за по-строга парична политика, подкрепяща долара.

Назначението също така облекчи неотдавнашните опасения относно независимостта на Федералния резерв след поредица от атаки срещу настоящия председател Джером Пауъл заради нежеланието му да намали лихвите толкова бързо, колкото желаеше президентът.

Доларът поскъпна рязко спрямо основните валути след новината, след като през по-голямата част от миналата седмица беше под натиск заради опасения, че Белият дом не възразява срещу отслабването му.

Макар Уорш да се възприема като по-склонен да поддържа по-високи лихви, Стивън Инес от SPI Asset Management коментира: „Никой не получава ключовете за най-могъщата централна банка в света с намерението да кара в противоположната посока на онези, които са му ги дали. Федералният резерв може да е независим, но персоналът е политика, а това назначение едва ли е направено във вакуум“.

Съобщението доведе до рязък спад в цените на благородните метали, котирани в долари, още на 30 януари, като златото поевтиня с до 12%, а среброто — с над 30% в определени моменти.

Загубите се задълбочиха и на 2 февруари, като златото поевтиня с до 6% до 4 586 долара, а среброто временно загуби около 11% до 75 долара. И двата метала впоследствие възстановиха част от загубите си, но останаха значително под рекордните си върхове от 5 595 и 121 долара, достигнати миналата седмица.

Как Тръмп „разигра” цените на петрола

Смекчаването на напрежението около Иран допълнително засили натиска върху продажбите на злато и сребро, които традиционно се разглеждат като убежище в периоди на сътресения и несигурност.

Повечето фондови пазари останаха на червено след разпродажбите на „Уолстрийт“, предизвикани от нови съмнения относно разумността на огромните инвестиции в изкуствен интелект и въпроса кога търговците ще започнат да виждат възвръщаемост.

Сеул, който през тази година отбеляза множество рекорди благодарение на силното си технологично присъствие, се понижи с над 2%, докато Хонконг, Шанхай, Сидни, Сингапур, Тайпе и Манила също отчетоха значителни спадове. Токио отбеляза ръст.