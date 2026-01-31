Свят

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

31 януари 2026, 16:48
Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)
Източник: БТА

В зрив е избухнал в сграда в иранския град Бандар Абас, разположен на брега на Персийския залив. Причината е неизвестна, съобщи The Times of Israel. 14 души са пострадали, а един е загинал.

По информация на иранската държавна телевизия експлозията е в осеметажно здание на булевард „Моаллем“, като са разрушени два от етажите, както и няколко превозни средства и търговски обекти в района.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спасителните служби, които оказват съдействие и извършват оглед на засегнатата зона.

Втора експлозия, на повече от 1000 километра разстояние в Ахваз, е отнела живота на четирима души, съобщиха местни власти, съобщи Sky News. 

Израел отрича да е замесена в експлозиите. 

Официалната новинарска агенция ИРНА съобщи, че тиражираните в социални медии твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, са "напълно неверни".

Пострадалите 14 души в Бандар Абас са транспортирани в болници от екипите на Спешна помощ. 

Кадри, излъчени от държавната телевизия, показват силно увредена фасада на сградата, с изхвърчали елементи и открити части от вътрешността, както и разпръснати отломки наоколо.

Директорът на службата за управление на кризи в провинция Хормозган Мехрдад Хасанзаде каза, че причините за взрива се изясняват. 

Пристанището Бандар Абас се намира в Ормузкия проток, който е жизненоважен корабен маршрут между Иран и Оман. То обработва около една пета от световния морски петрол.

Това се случва на фона на нарастващо напрежение в региона, тъй като САЩ засилват военното си присъствие наблизо. Сблъсъкът е предшестван и от национални протести - предизвикани от икономически проблеми, но които бързо се превърнаха в опит за сваляне на иранския режим.

Протестите бяха потушени от Иранската революционна гвардия и се смята, че броят на загиналите е хиляди.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „голяма армада“ се насочва към Иран, предупреждавайки, че ако двете страни не сключат сделка, „ще видим какво ще се случи“.

Малко по-рано Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите в неделя и понеделник по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Централното командване напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".

Източник: NOVA    
"Мълчанието убива": Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида:

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Бум на инвалидните пенсии

Бум на инвалидните пенсии

pariteni.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
