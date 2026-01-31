Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

В зрив е избухнал в сграда в иранския град Бандар Абас, разположен на брега на Персийския залив. Причината е неизвестна, съобщи The Times of Israel. 14 души са пострадали, а един е загинал.

По информация на иранската държавна телевизия експлозията е в осеметажно здание на булевард „Моаллем“, като са разрушени два от етажите, както и няколко превозни средства и търговски обекти в района.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спасителните служби, които оказват съдействие и извършват оглед на засегнатата зона.

Втора експлозия, на повече от 1000 километра разстояние в Ахваз, е отнела живота на четирима души, съобщиха местни власти, съобщи Sky News.

Израел отрича да е замесена в експлозиите.

🚨 Multiple explosions inside Iran!



In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.



In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt — The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026

Официалната новинарска агенция ИРНА съобщи, че тиражираните в социални медии твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, са "напълно неверни".

The current situation in Bandar Abbas in Iran is after a terrible explosion on Moallem Street. A building has exploded and all the people are in the street. The intensity of the explosion was so great that the entire city noticed it.



The explosion in Bandar Abbas resembles a… pic.twitter.com/2prTvDSUO1 — BahareMahsa (@Bahar_did) January 31, 2026

Пострадалите 14 души в Бандар Абас са транспортирани в болници от екипите на Спешна помощ.

Кадри, излъчени от държавната телевизия, показват силно увредена фасада на сградата, с изхвърчали елементи и открити части от вътрешността, както и разпръснати отломки наоколо.

🔴 NOW:



Explosion in Parand City, Iran.



These aren't the US strikes, but explosions have now happened here, in Ahvaz and in Bandar Abbas within the hour.



It's not a coincidence. pic.twitter.com/uwTPgMdeun — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 31, 2026

Директорът на службата за управление на кризи в провинция Хормозган Мехрдад Хасанзаде каза, че причините за взрива се изясняват.

Пристанището Бандар Абас се намира в Ормузкия проток, който е жизненоважен корабен маршрут между Иран и Оман. То обработва около една пета от световния морски петрол.

Това се случва на фона на нарастващо напрежение в региона, тъй като САЩ засилват военното си присъствие наблизо. Сблъсъкът е предшестван и от национални протести - предизвикани от икономически проблеми, но които бързо се превърнаха в опит за сваляне на иранския режим.

Протестите бяха потушени от Иранската революционна гвардия и се смята, че броят на загиналите е хиляди.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „голяма армада“ се насочва към Иран, предупреждавайки, че ако двете страни не сключат сделка, „ще видим какво ще се случи“.

Малко по-рано Съединените щати предупредиха, че "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток, даде да се разбере това в навечерието на предстоящите в неделя и понеделник по този най-важен маршрут за износ на петрол учения с бойни стрелби на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на властта в Техеран.

Major explosion reported in a building in Azadegan district, Bandar Abbas (Iran).

Local reports cite an unusually intense blast sound. pic.twitter.com/NfB4gEuphn — TRIDENT (@TridentxIN) January 31, 2026

Съобщението за маневрите бе направено в четвъртък на фона на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че може да използва военна сила срещу Иран, ако той не се съгласи на сделка за ядрената си програма.

Централното командване напомни, че "всяко опасно и непрофесионално поведение в близост до американски сили, регионални партньори или търговски кораби увеличава рисковете от сблъсък, ескалация и дестабилизация".