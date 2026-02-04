Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

С лед потъването на „Титаник“ на 15 април 1912 г., около 700 души са били спасени. Двама от тях се отличават: двама френскоговорящи братя, които привидно нямат настойник и са твърде малки, за да се идентифицират пред спасителите си. Те стават известни като Сираците от Титаник, а тяхната история е една от най-странните от трагичното потъване, предаде All That's Interesting.

Момчетата са Мишел-младши и Едмонд Навратил, и са били на кораба с баща си, Мишел Навратил. Само че никой не е знаел, че са на кораба. След като бракът на родителите им се разпада, Мишел решава да отвлече синовете си и да ги отведе в Съединените щати. Той измисля псевдоними за себе си и синовете си, надявайки се да изчезне с тях в Новия свят.

Но тогава корабът потъва и Мишел Навратил загива. Самоличността на Сираците от Титаник, които медиите наричат Луи и Лъмп, е загадка, докато майка им случайно не вижда тяхна снимка във вестник.

Как Мишел Навратил отвлича синовете си

Michel Marcel Navratil, the last male survivor of the sinking of the RMS Titanic in 1912, dies in Saint-Clément-de-Rivière, France. He was 92.



Navratil was thought to be orphaned in the disaster, and he became internationally-famous as a “Titanic orphan,” until his biological… pic.twitter.com/lRWhG6DjAL — 2001 Live (@25YearsAgoLive) January 30, 2026

Историята на Сираците от Титаник започва с техните родители, Мишел Навратил и Марсел Карето. През 1907 г. Мишел, от Словакия, и Карето, от Италия, се женят в Лондон. Те имат двама сина заедно: Мишел-младши, роден през 1908 г., и Едмонд, роден през 1910 г. Но през 1912 г. двойката се разделя.

Според Encyclopedia Titanica, момчетата остават при майка си. Но докато се грижел за тях през Великденския уикенд, Мишел решава да отвлече синовете си и да ги отведе в Съединените щати. Той бързо резервира билет за кораб, който пътува за Ню Йорк: „Титаник“.

За да избегне разкриване, Мишел резервира билет под името „Чарлз Хофман“, а за Мишел-младши и Едмонд – като „Джон и Фред“. С билети за втора класа в ръка, Мишел и момчетата се качват на „Титаник“ в Саутхемптън, откъдето обреченият кораб отплава на 10 април 1912 г.

Titanic Orphans, brothers Michel and Edmond Navratil, 1912. They were the only children to be rescued from the Titanic without a parent or guardian. pic.twitter.com/quM5NS6dmG — Marina Amaral (@marinamaral2) December 14, 2017

Въпреки че Мишел-младши е бил малко под четири години по това време, луксозният океански лайнер му е направил впечатление. В интервю, транскрибирано от Encyclopedia Titanica, той възкликва: „Великолепен кораб!... Спомням си как гледах по дължината на корпуса – корабът изглеждаше великолепен. Брат ми и аз си играехме на предната палуба и бяхме във възторг, че сме там… Морето беше зашеметяващо. Чувството ми беше за пълно и абсолютно благополучие.“

Но само няколко дни след началото на пътуването, корабът щеше да се сблъска с айсберг.

Потъването на RMS „Титаник“

В нощта на 14 април 1912 г. „Титаник“ се сблъска с айсберг и започна да потъва. Пътниците скоро започнаха да се отправят към спасителните лодки, а Мишел Навратил действа бързо, за да спаси синовете си.

„Баща ми влезе в нашата кабина, където спяхме“, спомня си Мишел-младши за нощта на потъването на кораба. „Той ме облече много топло и ме взе на ръце. Един непознат направи същото за брат ми. Когато си помисля за това сега, съм много разчувстван. Те знаеха, че ще умрат.“

Мишел заведе момчетата до палубата за лодки и се увери, че са се качили в спасителна лодка. Той загина при потъването, но синовете му не осъзнаваха опасността и трагедията около тях.

„Не си спомням да съм се страхувал, наистина си спомням удоволствието от това да вляза в спасителната лодка“, заяви Мишел-младши. „Озовахме се до дъщерята на американски банкер, която успя да спаси кучето си – никой не възрази… Бяхме с гръб към „Титаник“ и заспахме.“

Michel et son frère Edmond Navratil ont été kidnappés par leur père après le divorce avec leur mère. Il a pris le Titanic pour les emmenés en Amérique, mais il est mort durant le naufrage. Les frères ont été secourus et ont retrouvé leur mère après qu'ils sont passés au journal. pic.twitter.com/6yTGwlOkf5 — Bouteflikov™ (@Bouteflikov) August 28, 2020

Следващото нещо, което момчетата разбраха, беше, че ги качват на „Карпатия“, кораба, който е чул сигналите за бедствие на „Титаник“ и е препуснал през нощта, за да се притече на помощ на „Титаник“, за сметка на двигателя си.

„Качиха ме на борда в чувал от зебло“, спомня си Мишел. „Мислех, че е изключително неподходящо да съм в чувал от зебло!“

В този момент започва мистерията на Сираците от Титаник. Те нямат настойник и са твърде малки, за да се идентифицират пред спасителите си.

Мистерията на Сираците от Титаник

В суматохата след бедствието, Мишел и Едмонд Навратил стават двама от най-известните оцелели от „Титаник“. Докато властите се опитват да открият семейството им, те остават в дома на друга оцеляла, Маргарет Хейс. Сираците от Титаник бързо привличат световното внимание.

Момчетата получават прякорите „Луи и Лъмп“ или „Луи и Лола“. Въпреки че говорят френски, статия от 1912 г. съобщава, че те отговарят на въпроси за самоличността си само с „oui“, което обърква разследващите. Всъщност братята изглеждат по-заинтересовани да си играят с играчките, които им дават, отколкото да отговарят на въпроси откъде са.

„Кои са двете малки френски момчета, които бяха пуснати, почти голи, от палубата на потъващия „Титаник“ в ръцете на оцелели в спасителна лодка?“ – пита един вестник от 1912 г. „От кое място във Франция идват и към кое място в новия свят са се отправяли? Няма нито частица информация за самоличността на скитниците от дълбините – сираците от „Титаник“.“

30th January 2001, death of Michel Marcel Navratil. In 1912, his father put him, and his brother Edmond, on board the collapsible D. After the sinking of #Titanic, the 2 children lost their father, Michel Navratil, in the disaster and were nicknamed the "Titanic Orphans". pic.twitter.com/UtWTIa1B1Y — Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) January 30, 2026

Но докато новинарските истории за сираците от „Титаник“ се разпространяват, същото се случва и с тяхната снимка. И отвъд океана, Марсел Карето отваря вестник и случайно забелязва синовете си.

Тя нямала представа, че са били на обречения кораб.

Как са идентифицирани Сираците от Титаник

След като вижда снимката на Мишел и Едмонд Навратил във вестника, майка им прекосява Атлантическия океан, за да ги вземе. На 16 май тя се събира отново с тях.

Семейството отплава обратно за Франция. Въпреки че Едмонд умира през 1953 г., Мишел става най-старият жив оцелял мъж от „Титаник“. Според некролог, публикуван в „Ню Йорк Таймс“, той умира през 2001 г. на 92-годишна възраст. Мишел, след ранната си среща със смъртта и загубата на баща си, прекарва живота си в изучаване на философия. И наистина, той е бил напълно наясно колко близо са били той и брат му до гибел по време на потъването на „Титаник“.

Процентът на оцеляване между различните класи пътници на борда на „Титаник“ е бил драстично различен. Около 201 от 324 пътници от първа класа са оцелели при потъването, докато само 181 от 708 пътници от трета класа са успели да напуснат кораба. С други думи, пътниците от първа класа са имали 60 процента шанс за оцеляване, докато пътниците от трета класа – само 25 процента.

„Имаше огромни разлики в богатството на хората на кораба“, заяви Мишел Навратил, „и по-късно осъзнах, че ако не бяхме във втора класа, щяхме да умрем.“