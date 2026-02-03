Свят

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения

3 февруари 2026, 09:33
Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Скандал след наградите

В ирусът Нипа не представлява риск от глобална пандемия, подобна на COVID-19, заяви проф. Ива Христова в ефира на "Здравей, България". По думите ѝ това е познат от десетилетия вирус, който се прихваща трудно от животни и трудно се разпространява между хора.

Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога. Какво е Нипа?

Нипа е типична зооноза, чийто основен резервоар са плодовите прилепи. Заразяване може да настъпи при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, наядени от тях. "В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск съществува само при вносни случаи от засегнати региони като Индия и Бангладеш", успокои специалистът.

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения. Смъртността стига до 75 процента. Въпреки това вирусът не се предава лесно от човек на човек и изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.

Всичко, което трябва да знаем за опасния Нипа вирус

Специфично антивирусно лечение или ваксина срещу Нипа няма, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Проф. Христова подчерта, че заболяването не е широко разпространено и не създава условия за масова епидемия.

Като основни превантивни мерки тя посочи избягване на контакт с диви животни, стриктно измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. „Прилепите не боледуват, те са само преносители, затова хигиената е ключова“, подчерта проф. Христова.

Вирус Нипа Глобална пандемия Проф. Ива Христова Зооноза Плодови прилепи Симптоми на Нипа Смъртност Предаване на вируса Превантивни мерки COVID-19
Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край

И българският княз Кирил се оказа в досиетата на Епстийн

Скандалът с тайните камерите в салони се разраства - близо 100 подадени сигнала

БезГранично: Топ 5 университета в Португалия, всичко за студента

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Сняг повали дървета в Пловдив, 11 коли пострадаха

България Преди 8 минути

"Има заповед от преди две години за премахването на това дърво, но все още не е изпълнена“,сподели Антонио Андонов, един от потърпевшите

,

Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

Свят Преди 27 минути

Американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Любопитно Преди 1 час

По данни на Google Trends през последните месеци търсенията по темата бележат истински бум

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Любопитно Преди 2 часа

На 3 февруари честваме паметта на свети Симеон Богоприемец и на Анна пророчица

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

България Преди 2 часа

Видимостта в проходите „Беклемето“ и „Петрохан“ е намалена

<p>Правната комисия&nbsp;разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс</p>

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

България Преди 2 часа

Промените в Изборния кодекс предизвикаха множество спорове

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

България Преди 3 часа

С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

България Преди 3 часа

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на ПГ на ГЕРБ-СДС

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D е ключово хранително вещество, което помага на тялото да абсорбира калций и поддържа здравето на костите

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Свят Преди 3 часа

„Етническият руски град“ Енхе се е превърнал в туристическа дестинация след години асимилиране и политика за етническо единство в Китай

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Любопитно Преди 3 часа

Днес кралица Елизабет I е един от най-добре запомнените монарси на Англия, но тя невинаги е била толкова популярна

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

България Преди 3 часа

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 11 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 11 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 11 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 12 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

