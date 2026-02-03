Обвиниха в убийство бившия мъж на съпругата на Байдън

Б ившият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън е обвинен в убийство, свързано със смъртта на настоящата му съпруга, съобщава Си Ен Ен.

77-годишният Уилям Стивънсън е арестуван във връзка със смъртта на 64-годишната си съпруга Линда Стивънсън, която е била намерена бездиханна през декември в къща в окръг Ню Касъл, Делауеър, посочва полицията.

Той е задържан като му е определена гаранция от 500 000 долара.

Стивънсън беше женен за Джил Байдън от 1970 г. до развода им през 1975 г.

От офиса на Байдън отказаха коментар относно ареста и обвиненията срещу Стивънсън.

Полицайте са пристигнали в дома, след като са получили обаждане за домашен спор, съобщи полицията в първоначалното си изявление за инцидента. Полицията не е споделила повече подробности за разследването, нито за причината за смъртта на Линда Стивънсън.