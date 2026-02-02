Свят

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

26-годишният иранец беше осъден на смърт през януари

2 февруари 2026, 11:32
И ранецът Ефран Солтани, който бе задържан във връзка с антиправителствените протести в страната, и според някои информации - осъден на смърт, е бил освободен под гаранция. Това съобщават правозащитна организация и ирански държавни медии, цитирани от CNN. (*Във видеото: Иран заплаши със смъртно наказание участниците в протестите)

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

26-годишният Ерфан Солтани беше арестуван по време на масовите демонстрации, които разтърсиха страната и доведоха до жестоки репресии от страна на властите.

Той е бил задържан на 10 януари в дома си в град Фардис, на около 40 км западно от Техеран, и обвинен в „събиране и заговор срещу вътрешната сигурност на страната“, както и в „пропагандна дейност“ срещу режима, съобщи държавната телевизия IRIB.

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

След ареста му Държавният департамент на САЩ и негов роднина заявиха, че иранските власти планират да го екзекутират. Иранската съдебна система обаче отхвърли тези твърдения като „фалшиви новини“.

По-късно семейството на Солтани съобщи, че екзекуцията е била отложена. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е получил уверения „от надежден източник“, че няма план за екзекуции, и предупреди Иран да не екзекутира протестиращи, като заяви, че САЩ ще „предприемат сериозни действия“.

В събота Солтани е бил освободен под гаранция, съобщи базираната в Норвегия правозащитна организация Hengaw. Новината беше потвърдена и от иранската държавна медия Press TV чрез публикация в Telegram.

Случаят на Солтани се превърна в един от най-известните в международен план по време на мащабните протести в Иран миналия месец. Силите за сигурност реагираха с брутално насилие, както и с продължително спиране на интернет в цялата страна.

На 19 януари CNN съобщи, че Солтани е в добро физическо състояние и е успял да се срещне със семейството си. Негова роднина, представена като Сомае, го описва като „изключително добър и сърдечен млад човек“, който „винаги се е борил за свободата на Иран“.

Според американската организация Human Rights Activists News Agency (HRANA), повече от 6 400 протестиращи са били убити и над 1 000 арестувани от началото на вълненията, като още над 11 000 смъртни случая са в процес на проверка. CNN отбелязва, че не може независимо да потвърди тези данни.

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей призна, че хиляди иранци са загинали по време на размириците, но обвини за част от жертвите Доналд Тръмп, който според него „открито е насърчавал протестиращите“, обещавайки им американска военна подкрепа.

Междувременно напрежението между САЩ и Иран остава високо. Тръмп заплаши Техеран с нови удари, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената програма на страната, докато иранските власти предупреждават, че евентуална атака ще доведе до „регионална война“.

Иран е сред страните с най-висок брой екзекуции в света и вече има случаи на екзекутирани протестиращи след масови обществени вълнения.

Източник: CNN    
Източник: CNN
