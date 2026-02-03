МО търси кой да ремонтира двигателите на българските МиГ-ове

М инистерството на отбраната (МО) обяви обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29. Прогнозна стойност е малко над 21 млн. евро.

Предметът на обществената поръчка е извършване на основен-възстановителен ремонт на до десет броя двигатели за самолети МиГ-29 за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 27 февруари 2026 г.

Срокът за изпълнение на ремонта на всеки един двигател не трябва да надвишава девет месеца.

Предишният ремонт на двигателите на българските МиГ-ове беше извършен от полска държавна компания. Полша обаче се отказа от съветските изтребители, като дава своите на Украйна и ги замести с по-модерни южнокорейски FA-50.

Когато беше начело на Военновъздушните сили, подалият наскоро оставка като президент Румен Радев коментира, че МиГ-29 е скъпо решение, защото "поради остарелите технологии, двигателите, кутията на самолетните агрегати и редица други важни агрегати имат много нисък общ технически и междуремонтен ресурс. Така например на всеки 350 ч. двигателят трябва да се снема и изпраща на капитален ремонт", а ресурсът само на планера е до 2029 г.

През миналата година България получи първата си ескадрила от осем нови изтребителя F-16 по договора със САЩ от 2019 г. Очаква се ВВС да разполагат с още една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

В края на ноември обаче министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов заяви, че е планирано изтребителите F-16 да постигнат оперативна готовност едва през 2028 г. тъй като е необходимо време за трениране на пилотите и наземния персонал.

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., отчете Запрянов в края на 2025 г.

За МиГ-29 - 86 457 750 лв., а за Су-25 - 27 605 345 лв. Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети.