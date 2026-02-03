Свят

Украйна, ЕС и САЩ с план за мир и война в Русия

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието

3 февруари 2026, 20:13
У крайна и западните ѝ партньори са се споразумели, че бъдещото споразумение за спиране на огъня ще включва механизъм за съвместна военна реакция на Европа и САЩ при продължителни нарушения от руска страна, пише "Файненшъл таймс".

Според британското издание този план е бил обсъден между представители на Украйна, Европа и САЩ на няколко срещи, които са се състояли през декември и януари.  

Въздушна тревога в Киев, докато шефа на НАТО е там

Предложението предвижда да се реагира в рамките на 24 часа на всяко евентуално нарушаване примирието от страна на Москва. Първоначално ще се отправя дипломатическо предупреждение, а след това, ако се наложи, украинската армия ще предприеме мерки. Ако вражеските действия стигнат по-далеч, ще се активира втора фаза на интервенция с участието на сили от т. нар. Коалиция на желаещите, която включва страни от ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Съюзниците са се разбрали, че ако Русия предприеме разширена атака, те ще дадат координиран отговор с участието на американската армия 72 часа след първоначалното нарушение.

Великобритания и Франция планират да изпратят 30 хил. военнослужещи в Украйна

Представители на Киев, Москва и Вашингтон утре ще се срещнат в Абу Даби за консултации за слагане на край на войната.  

Източник: БТА, Николай Велев    
Русия САЩ Европа Украйна
