Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

П резидентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи на „Движение за права и свободи - Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН) в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще се срещне с представители на „ДПС - Ново начало“ в 10:00 ч., с „БСП-Обединена левица“ – в 11:30 ч., а с ИТН - в 13:00 ч.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“, допълниха от прессекретариата. В понеделник от формацията обявиха, че няма да участват в консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи.

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

Вчера президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

ПП-ДБ искат избори на 19 април

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията. Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.