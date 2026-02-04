Любопитно

Двама братя откриха римско съкровище докато търсят морски таралежи

Съкровището били заровено в морското дъно

4 февруари 2026, 08:35
Двама братя откриха римско съкровище докато търсят морски таралежи
Източник: iStock/Getty Images

П рез септември 1985 г. двама братя и техен приятел, търсещи морски таралежи в южната част на Корсика, Франция, откриват огромно съкровище от римско време, заровено на морското дъно.

Феликс Бианкамария, Анж Бианкамария и техният приятел Марк се гмуркали в Лавовия залив, когато Феликс за първи път забелязал нещо блестящо на скала отдолу. Тримата скоро открили, че лъскавото метално нещо е монета ; там долу имало още много неща, а те били там от известно време.

„Бяха пълни с конкреции“, каза Феликс пред френския информационен вестник Midi Libre. „Накиснахме ги в киселина и те излязоха в перфектно състояние. Не знаехме нищо за подобни неща. И дори нямахме представа къде да намерим нумизмат.“

Братята оценили монетите от експерт от Ница, който ги информирал, че това са редки римски монети. Смята се, че колекцията, която скоро станала малко по-разпръсната, отколкото е археологически идеално, наброявала общо 1400 отделни монети, сечени по време на управлението на Галиен (253-268 г.), Клавдий II (268-270 г.), Квинтил (270 г.) и Аврелиан (270-275 г.).

За съжаление на археологията, а в крайна сметка и на водолазите, които откриха съкровището, те се оказаха доста ценни и редки. Платили им 50 000 франка за първоначалните монети и знаели точно къде могат да намерят още.

Триото планирало да се върне, за да намери още монети, но трябвало да изчака, докато водата се успокои достатъчно, за да се гмурнат отново за съкровище. Когато се върнали, казали, че са намерили още близо 600 монети. Отново ги продали и то на зашеметяващи цени. Някои единични монети можели да се продадат за около 250 000 евро. 

„Живеех като милионер. Харчех щедро, купувах коли и часовници. Помагах на приятели. Винаги съм си казвал, че трябва да се наслаждаваш на живота и че парите имат стойност само ако ги харчиш“, каза Феликс. „Не съжалявам за нищо. Ако трябваше да го направя отново, щях да направя още по-лошо.“

В крайна сметка, монетите в Лавовия залив свършили. Смята се, че са попаднали там по време на корабокрушение и като разгледат последните монети, емитирани – по време на управлението на Аврелиан – археолозите могат да датират това корабокрушение около 272-273 г. сл. Хр. 

„Втората серия [монети, емитирани по време на управлението на Аврелиан] бележи хронологичния край на съкровището, а неговите 177 аурея са емитирани само с 3 щанци за лицевата страна и 3 за обратната страна (един чифт щанци е отсекал до 82 екземпляра)“, обяснява Силвиан Естио, директор на изследванията във Френския национален център за научни изследвания.

„Тази последна група, която напусна официните на монетния двор , без да бъде разделена, отиде директно във владение на високопоставения собственик на съкровището. Това ни позволява да датираме корабокрушението много точно до издаването на тази серия, в края на 272 или началото на 273 г.“

Вероятно никога няма да разберем какво се е случило с кораба, който никога не е бил намерен.

„Това е изключително голямо съкровище, което следователно трябва да е принадлежало на някой изключително важен“, каза Мишел Льоур, бивш ръководител на отдела за подводни и подводни археологически изследвания в Министерството на културата (Drassm), пред Ouest-France . „Дали е кораб, който е потънал в открито море и някой е скрил съкровището, или някой го е откраднал? Всички хипотези са възможни.“

Тъй като колекцията е до голяма степен продадена – смята се също, че части от съкровището са били продадени преди 1985 г., след 1958 г. – вероятно никога няма да узнаем и точното му съдържание. Откривателите казват, че са претопили няколко от монетите в по-лошо състояние, а златна чиния на стойност около 6-8 милиона евро е сред находките, които Феликс описва в книга.

Вземането на съкровището и продажбата му, освен че е била лоша археологическа практика, не се е получило добре за братята. През 1994 г. Феликс, брат му и техен приятел са осъдени за продажбата на монетите, като съкровището и антиките, намерени на дъното на морето, са принадлежали на държавата. Те са глобени и имат 18-месечни условни присъди.

През януари 2024 г. Феликс отново е подсъдим, след като е обвинен в опит да продаде златната чиния на Жан-Мишел Ришо. По време на това дело защитата твърди, че законът по това време се е прилагал само за съкровища, открити от корабокрушения, а корабокрушението никога не е било намерено. 

„Съкровищата и антиките, открити на дъното на морето на нашата територия, принадлежат на държавата“, заяви заместник-председателят на Централната служба за борба с трафика на хора на Франция Жан-Люк Боайе, пред Numismatic News. „Ако обаче е намерено на сушата, законът е малко по-различен; част може да принадлежи на намиращия, но той е длъжен да подаде декларация за откритието до държавата чрез Министерството на културата.“

Други идеи за това как съкровището е попаднало там включват, че кораб е бил изгорен или че съкровището е било скрито в Корсика, но е било отложено на морското дъно след свлачище. Но в крайна сметка съдът не е бил убеден от този аргумент. Бианкамария, тогава на 67 години, и Ришо, на 68 години, бяха признати за виновни за „получаване на крадени стоки“ и „притежаване без надлежна документация на морски културни ценности“ и получиха условни присъди и обща глоба от 200 000 евро. 

Източник: iflscience    
Римско съкровище Морско дъно Корсика Римски монети Корабокрушение Братя Бианкамария Незаконна търговия Съдебни дела Подводни находки Ценни антики
