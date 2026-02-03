България

Военно учение освети нощното небе над Казанлък

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие

3 февруари 2026, 22:08
Военно учение освети нощното небе над Казанлък
Източник: БТА

С ветлини от специфично военно учение осветиха небето над учебен полигон „Тюлбето“ в Казанлък в късните часове на деня, предаде БТА. Необичайната гледка привлече вниманието на преминаващите в района. 

Гледката не е еднаква от различните точки на града, като в близките до полигона райони ясно се виждат светлинни кълба, които се спускат от небето. На места в квартал „Изток“ пък сградите възпрепятстват видимостта и се забелязва само силна светлина, подобна на пожар. 

Необичайни светлини в небето над България

От пресцентъра на 61-ва Стрямска механизирана бригада вчера оповестиха предстоящото занятие и отбелязаха, че няма място за притеснение. То се нарича „Осветяване на местност“ и е част от подготовката на военнослужещите. Занятието се състоя на военния полигон и през април м. г. и въпреки предупреждението на военното формирование, предизвика множество предположения в социалните мрежи, включително и коментари за неидентифицирани летящи обекти.

Източник: БТА, Ралица Стефанова    
военно учение Казанлък
