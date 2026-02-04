Учени заснеха рядък „зелен лед“, покриващ езеро

У чени са открили големи количества „зелен лед“ на езерото Липно в Южнобохемския регион на Чехия, съобщава Newsweek.

Необичайното природно явление е заснето през декември от хидробиолози от Биологичния център на Чешката академия на науките, които открили, че голямо натрупване на цианобактерии – известни още като синьозелени водорасли – във водата е причинило оцветяването на леда в зелено.

С много малко научни данни за това рядко явление в световен мащаб, зеленият лед на езерото Липно е сред най-добре документираните случаи на синьозелени водорасли, срещащи се под лед.

Последното откритие показва, че „дори често срещани видове цианобактерии могат да проявяват нетипично поведение при определени условия“, казват изследователите в изявление.

„Зеленият лед на езерото Липно се вписва в дългосрочните промени, които наблюдаваме тук във връзка с еутрофикацията и продължаващото изменение на климата. Това предполага, че може да станем свидетели на подобни изненади по-често в бъдеще“, каза в изявление хидробиологът Петър Знахор от Биологичния център.

Според микроскопски анализ на водни проби, събрани от учените, организмът, отговорен за последното събитие, е обикновената цианобактерия Worinichinia naegeliana , която доминира и в езерото Липно през лятото и есента.

Излишъкът от хранителни вещества във водата, особено фосфор, който е резултат най-вече от човешка дейност, е основният двигател на растежа на цианобактериите.

Цъфтежът на цианобактериите постепенно изчезва с настъпването на есента и е склонен да изчезне до края на септември в повечето чешки язовири.

Езерото Липно обаче е изключение, като дългосрочните данни показват, че цианобактериите често доминират в езерото до ноември и могат да се появят в по-малки количества през декември и януари, отбелязват изследователите.

В края на миналата година цианобактериалната биомаса остана близо до повърхността на водата за необичайно дълъг период, от есента до замръзването на резервоара, най-вероятно поради комбинация от спокойно време, слаб вятър и продължително слънчево греене.

Натрупаните цианобактерии образуваха поразителни зелени петна под тънката ледена покривка, които бяха видими както от брега, така и на въздушни снимки.

Зеленият лед беше най-силно изразен по време на временно затопляне около Бъдни вечер. След повторното му замръзване се наблюдава образуване на „цианобактериални очи“, които представляват области от прозрачен лед над тъмни цианобактериални агрегати, причинени от разлики в абсорбцията на слънчевата радиация. Според института, това явление продължи до края на годината и вероятно приключи, след като обилните снеговалежи намалиха проникването на светлина под леда.

Последното събитие потвърждава, че езерото Липно е обременено от излишък на хранителни вещества във водата, известен като еутрофикация, от дълго време и е повлияно от продължаващото затопляне на климата, „като екологични промени настъпват дори извън традиционния летен сезон“, казаха изследователите.