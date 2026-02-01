Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

В исши генерали от САЩ и Израел са провели разговори в Пентагона на 30 януари на фона на рязко нарастващото напрежение с Иран, съобщиха двама американски официални представители, пожелали анонимност.

Те не разкриха подробности за закритите обсъждания между генерала от САЩ Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и Еял Замир – началник на генералния щаб на израелските въоръжени сили, съобщи „Ал Арабия“.

"Напрежението в Близкия изток се покачва застрашително"

САЩ засилиха военното си присъствие по море и увеличиха противовъздушната си отбрана в Близкия изток, след като президентът Доналд Тръмп многократно отправи заплахи към Иран в опит да окаже натиск върху Техеран да се върне на масата за преговори.

На 1 февруари иранското ръководство предупреди, че евентуална американска атака би довела до регионален конфликт.

Най-високопоставеният генерал на САЩ предупреди Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац се срещна със Замир след разговорите му във Вашингтон, съобщиха от канцеларията на Кац. По време на срещата двамата са направили преглед на ситуацията в региона и на „оперативната готовност на израелската армия за всеки възможен сценарий“.