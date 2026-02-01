Свят

Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, говори с Еял Замир

1 февруари 2026, 22:46
Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран
Източник: Getty Images

В исши генерали от САЩ и Израел са провели разговори в Пентагона на 30 януари на фона на рязко нарастващото напрежение с Иран, съобщиха двама американски официални представители, пожелали анонимност.

Те не разкриха подробности за закритите обсъждания между генерала от САЩ Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и Еял Замир – началник на генералния щаб на израелските въоръжени сили, съобщи „Ал Арабия“.

"Напрежението в Близкия изток се покачва застрашително"

САЩ засилиха военното си присъствие по море и увеличиха противовъздушната си отбрана в Близкия изток, след като президентът Доналд Тръмп многократно отправи заплахи към Иран в опит да окаже натиск върху Техеран да се върне на масата за преговори.

На 1 февруари иранското ръководство предупреди, че евентуална американска атака би довела до регионален конфликт.

Най-високопоставеният генерал на САЩ предупреди Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац се срещна със Замир след разговорите му във Вашингтон, съобщиха от канцеларията на Кац. По време на срещата двамата са направили преглед на ситуацията в региона и на „оперативната готовност на израелската армия за всеки възможен сценарий“.

Източник: БГНЕС    
САЩ Израел Напрежение Иран
Последвайте ни
Снегът блокира автомобили в Родопите

Снегът блокира автомобили в Родопите

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

България Преди 3 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

България Преди 4 часа

На мястото на инцидента има екипи на полицията

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

България Преди 6 часа

Най-сигурният ориентир са ясният воден знак и защитната лента

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

България Преди 7 часа

Служителите на реда издирват извършителите

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Свят Преди 8 часа

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Русия удари родилен дом

Русия удари родилен дом

Свят Преди 8 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

България Преди 9 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Свят Преди 9 часа

Amazon MGM Studios обявиха, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма

<p>Карлос&nbsp;Алкарас с Кариерен шлем, Джокович ще почака за титла №25</p>

Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

Свят Преди 10 часа

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Свят Преди 10 часа

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Свят Преди 10 часа

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

<p>Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната</p>

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Свят Преди 10 часа

358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще, каза тя

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

България Преди 11 часа

Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г.

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Свят Преди 11 часа

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Пари Преди 12 часа

Вместо да оплаква края му, този ретроспективен обзор се връща към дългата и наситена със събития история на лева в деня, в който той отстъпва място на своя наследник - еврото

<p>Илияна Йотова обяви кога започва консултациите с парламентарните групи</p>

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

България Преди 12 часа

Президентът е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

“Бъркани яйца” със Захари Бахаров вече е факт

Edna.bg

Любов, която остава до края: историята на Катрин О’Хара и мъжа до нея

Edna.bg

Ювентус скочи в топ 4, неочакван герой зарадва "Старата госпожа"

Gong.bg

Десет от ПСЖ оглавиха Лига 1 след труден успех над Страсбург

Gong.bg

Предстои серия ледени дни

Nova.bg

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

Nova.bg