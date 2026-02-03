Свят

Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ

Гласуването беше трудно извоювана победа за Тръмп

3 февруари 2026, 22:58
Сделка в Конгреса вдига блокадата на правителството в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

В ъв вторник Камарата на представителите в САЩ прие пакет от разходни закони, който ще сложи край на частичното спиране на работата на правителството, но ще създаде нова пропаст във финансирането на Министерството на вътрешната сигурност след две седмици, предава Си Ен Ен.

Очаква се президентът Доналд Тръмп да подпише бързо законопроекта за финансиране, слагайки край на спирането на работата на част от администрацията, продължило три дни, за да избегне дълга блокада, като тази през миналата година.

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Гласуването беше трудно извоювана победа както за Тръмп, така и за председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, които трябваше да убедят Републиканската партия да подкрепи сделка, финансираща само временно Министерството на вътрешната сигурност и изключваща определени консервативни приоритети.

И двамата лидери на Републиканската партия прекараха последните няколко дни в опити да потушат бунта на консерваторите, воден от конгресмена Анна Паулина Луна от Флорида, искаща по-строги закони за удостоверяване на самоличността на избирателите.

Какво става в САЩ, правителството отново "спря"

Тръмп лично разговаря с Луна и други в Белия дом, освен че се обади на отделни членове и изпрати екипа си на Капитолийския хълм, за да помогне за вдигане на финансовата блокада.

Лидерите на Републиканската партия се опитаха да успокоят консервативните си опоненти, че ще намерят друг начин да настояват за по-строгия законопроект за удостоверяване на самоличността на избирателите, като същевременно признаха, че той няма как да получи достатъчно гласовете в Сената.

Приетият сега законопроект, който финансира три четвърти от федералните агенции в САЩ, би намалил леко разходите като цяло, но отхвърля съкращения на редица програми и допълнителни гаранции за честността на изборите. Той финансира и приоритети на Тръмп, като увеличение на заплатите на военните и нови инвестиции във въздушната сигурност. Също така съкращава финансирането за международни програми за помощ, след решението на Белия дом да закрие USAID миналата година.

Основният нерешен проблем остава финансирането на отдела за имигрантите в Министерството на вътрешната сигурност след убийствата на протестиращи от федерални служители в Минесота.

Източник: CNN    
Доналд Тръмп Републиканска партия САЩ
