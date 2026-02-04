Любопитно

Февруари предлага невероятно небесно шоу: Парад от планети и пръстеновидно затъмнение

Февруари може да има по-малко дни, но е пълен с възможности за наблюдение на небето

4 февруари 2026, 06:36
Февруари предлага невероятно небесно шоу: Парад от планети и пръстеновидно затъмнение
Източник: iStock

Ф евруари може да има по-малко дни, но е пълен с възможности за наблюдение на небето. Този месец носи парад от шест планети, няколко близки приближавания между Луната и нашите небесни съседи и завръщането на ядрото на Млечния път в Северното полукълбо. Добавете към това засиления потенциал за полярно сияние, породен от скорошната слънчева активност, и февруари предлага много причини да погледнете нагоре - ако знаете кога и къде да наблюдавате.

Пиковете на метеорния поток Алфа Кентавриди - 8 февруари

Активността на метеорния поток е сравнително спокойна в началото на годината, но февруари предлага скромно явление с Алфа Кентавридите, чийто връх достига на 8 февруари. Това шоу, което продължава от 31 януари до 20 февруари, може да включва до шест метеора на час под тъмно и ясно небе в пиковите си часове.

Най-видимо е в Южното полукълбо, въпреки че тези в южните части на Северното полукълбо, като Мексико или Южна Калифорния, също могат да зърнат летящи метеори. Шоуто е най-добре да се наблюдава след полунощ местно време. Погледнете близо до съзвездието Кентавър.

Пръстеновидно слънчево затъмнение - 17 февруари

Пръстеновидно слънчево затъмнение тип „огнен пръстен“ ще краси някои от най-отдалечените небеса на Земята на 17 февруари. По време на този вид слънчево затъмнение Луната е твърде далеч от Земята, за да покрие цялата повърхност на слънцето. Вместо това, тя блокира ядрото му с огнени ресни на слънцето, светещи по краищата му.

Докато пълната пръстеновидна фаза ще бъде ограничена до Антарктида и южната част на Индийския океан, наблюдатели в далечните южни части на Южното полукълбо – включително Аржентина, Чили, Ботсвана и голяма част от Южна Африка – може да видят частично затъмнение. (Отбележете в календарите си пръстеновидното затъмнение през февруари, което ще бъде много по-видимо, преминавайки над голяма част от Южна Америка и Африка.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Съвпад Луна-Меркурий – 18 февруари

Само ден след новолунието, тънък полумесец – видим с бинокъл – ще се появи близо до Меркурий след залез слънце на 18 февруари. За да ги видите, намерете безпрепятствена гледка на запад, тъй като и двата ще се появят близо до линията на хоризонта. Можете да ги забележите около час-два след здрач. Следете за близките Сатурн и Венера, докато сте там. (Уверете се, че слънцето е напълно залязло, преди да използвате бинокъл или телескоп, за да наблюдавате Меркурий.)

Най-голямо източно удължение на Меркурий - 19 февруари

Меркурий, често изгубен в слънчевия блясък, достига най-голямото си източно удължение на 19 февруари. Тогава бързо движещата се планета е в най-отдалечената си точка от слънцето, което го прави особено подходящ момент да ѝ се възхищаваме. Най-голямото удължение на Меркурий също се случва в идеален момент, с лунна връзка и парад на планетите в програмата за този месец. Гледайте го как се приближава над западния хоризонт след залез слънце. 

Полумесецът среща Сатурн - 19 февруари

Едва видим нарастващ полумесец ще премине покрай Сатурн вечерта на 19 февруари. Луната, само на два дни, ще изглежда като тънък нокът над пръстеновидната планета. Възхищавайте се на дуото над западния хоризонт около два часа след залез слънце. 

Луната се приближава към Плеядите – 23 февруари

Вижте нарастващия полумесец и блестящите Плеяди, които се движат близо една до друга в нощното небе на 23 февруари. Погледнете високо на югозапад след залез слънце, за да забележите двойката, която ще се движи на запад през първата половина на нощта, преди да залезе около 2 часа сутринта.

Парад на планетите - края на февруари

Късният февруари носи разширена поредица от шест планети, видими във вечерното небе. Въпреки че може да видите съобщения, свързващи това зрелище с един конкретен ден, парадът на планетите продължава през по-голямата част от края на февруари, от около 20 февруари до началото на март. Това е екстравагантно събитие в ранна вечер; най-добрата гледка се открива скоро след здрач.

Следете за Венера, Меркурий и Сатурн, които висят заедно над западния хоризонт и залязват в рамките на един час след залез слънце. Нептун ще се движи близо до Сатурн (за наблюдение ще е необходим телескоп или бинокъл); Юпитер ще бъде около половината небе на изток, а Уран (също ще е необходим телескоп или бинокъл) ще бъде високо на юг, близо до звездния куп Плеяди. 

Завръщане на ядрото на Млечния път - края на февруари

Яркият, плътен център на Млечния път не се вижда целогодишно от континентална Северна Америка, като през по-голямата част от зимата е скрит под хоризонта. Това се променя в края на февруари, когато галактическото ядро ​​започва да се появява отново в небето на далечния юг на САЩ. Дестинации с тъмно небе, като Национален парк Биг Бенд и Национален резерват Биг Сайпръс, предлагат особено добра видимост благодарение на минималното светлинно замърсяване.

През февруари ядрото на Млечния път се издига точно над югоизточния хоризонт в часовете преди зазоряване, няколко часа преди изгрев слънце. Видимостта се подобрява постоянно през март и след това, тъй като ядрото се изкачва по-високо и остава видимо за по-дълги периоди от нощта.

Източник: National Geographic     
Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Сираците от Титаник: Странната история на две деца, оцелели след трагедията

Мистериозното убийство край хижа

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Силно земетресение разлюля южните брегове на Самоа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

