Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

4 февруари 2026, 07:58
Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента
Парламентът гласува на второ четене промените в Изборния кодекс
Консултациите за служебен премиер продължават: Президентът разговаря с "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН
Студът отстъпва, очаква ни по-топла сряда

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"
НСИ отчете значителен ръст на редица услуги през януари
ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Г раждани от различни градове на страната сигнализираха за драстично завишени сметки за електроенергия за месец декември 2025 г. и януари 2026 г. Увеличението идва на фона на официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология, според които този период е бил с между 0,8 и 3,6 градуса по-топъл спрямо същата зима на предходната година.

Потърпевши потребители споделиха, че при едни и същи електроуреди и без промяна в броя на хората в домакинствата, фактурите им са се удвоили. Пример от Бургас показа сметка от 104 евро (205 лв.) за декември, която е скочила на 206 евро (403 лв.) за януари.

Заради масовите сигнали адвокат Атанас Костов изготви бланка на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.

„Сигналите са буквално от цялата страна - Пловдив, София, Варна, Ямбол. За едно и също потребление е по-висока цената. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, коментира пред NOVA Атанас Костов, адвокат.

Позицията на EVN

От дружеството EVN обясниха високите сметки с повишен разход на енергия по време на празничните дни и твърдят, че януари е бил по-студен месец в сравнение с декември.

„Данните при нас показват, че клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса", обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

Въпреки обясненията на енергоразпределителните дружества, граждани в Пловдив се събират на протест пред сградата на EVN, настоявайки за проверка на измервателните уреди и софтуера за превалутиране.

Източник: NOVA    
