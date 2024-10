Лойд Остин: Войските на Северна Корея вече са в Русия

М инистърът на отбраната на САЩ Лойд Остин потвърди в сряда, че разполагат с доказателства, че севернокорейски войски се намират в Русия.

"Какво точно правят те, предстои да разберем", заяви Остин пред журналисти по време на посещението си в Рим, Италия.

КНДР отрича да предоставя войски на Москва

„Това са неща, които трябва да изясним“, заяви той.

Украйна и Южна Корея предупредиха, че севернокорейски войници са пътували до Русия за обучение преди планираното им изпращане да се сражават на бойните полета в Източна Украйна и Западна Русия.

