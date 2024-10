Какво знаем за участието на КНДР във войната в Украйна

О тговорни служители в Украйна и в Южна Корея обвиниха Северна Корея, че е изпратила войски, по тяхна преценка вероятно хиляди военнослужещи, които да помогнат на Русия във войната ѝ в Украйна.

Както Москва, така и Пхенян отричат тези твърдения и високопоставени длъжностни лица от САЩ казаха, че все още проверяват информацията.

Ето какво знаем дотук:

Какви са съобщенията?

В четвъртък президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Северна Корея, че е разположила офицери в Русия и че се подготвя да изпрати 10 000 военнослужещи, които да подпомогнат военните усилия на Москва.

В петък Националната разузнавателна служба (НРС) на Южна Корея заяви, че Северна Корея е изпратила 1500 военнослужещи от специалните сили в руския Далечен изток за обучение и аклиматизиране в местни военни бази и че вероятно те ще бъдат изпратени да се сражават във войната.

Сеул също така каза, че е използвал технология за разпознаване на лица чрез изкуствен интелект, за да идентифицира делегация от десетки севернокорейски офицери, посетили райони на фронтовата линия в Украйна, за да помагат при насочването на произведени в Северна Корея балистични ракети КейЕн-23, изстреляни по цели там.

Част от делегацията било ключов участник в севернокорейските ракетни разработки, идентифициран от анализатори от базираната в Сеул платформа "ЕнКей Про". Ни Сон-джин бил забелязан и в снимки от миналата година, в заводи за производство на ракети, заедно с лидера Ким Чен-ун.

Според НРС плавателни съдове от руския Тихоокеански флот са били засечени, докато транспортирали севернокорейски специални сили към Владивосток от 8 до 13 октомври и се очаква скоро да възобновят тази дейност.

Военнослужещите са снабдени с руски военни униформи, оръжия и фалшиви документи преди да бъдат изпратени за участие в бойни действия, добави службата.

Рюте: Изпращането на севернокорейски войски в Украйна може да ескалира конфликта

Защо КНДР помага на Русия?

Руският президент Владимир Путин каза, че в договора, който той подписа с Ким Чен-ун по време на посещение в Пхенян през юни, има клауза за взаимопомощ, по силата на която всяка от страните трябва да помага на другата за отблъскване на външна агресия.

В отговор на запитване дали това означава, че Русия би могла да бъде привлечена да подкрепи Пхенян при конфликт на Корейския полуостров или че Северна Корея би могла да се присъедини на страната на Русия при евентуален конфликт със Запада, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че пактът "предполага наистина стратегическо дълбоко сътрудничество във всички сфери, включително сигурността".

Анализатори смятат, че Северна Корея би могла да извлече изгода от предоставянето на оръжия и войски, като придобие опит и знания от действия на бойното поле.

Срещу Пхенян са наложени строги санкции заради неговата програма за ядрени оръжия и той изглежда получава значителен внос на петрол и други продукти от Русия, според чуждестранни разузнавателни агенции и изображения от търговски сателити, проучвани от анализатори.

Според доклад на мозъчен тръст, свързан с южнокорейската НРС, изпитващата недостиг на средства КНДР е спечелила около 540 милиона долара миналата година от продажби на оръжия за Русия.

