Зеленски призова за реакция срещу замесването на КНДР във войната в Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова за силна реакция срещу замесването на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Зеленски обвини Северна Корея, че праща войници в руската армия

В ежедневното си обръщение към сънародниците си Зеленски призова страните, които признаха, че Северна Корея е въвлечена в руската война срещу Украйна, да реагират силно на това. Зеленски допълни, че има много сателитни и видео доказателства, че Северна Корея изпраща не само оборудване на Русия, но също и военни, които да бъдат готови за разгръщане във войната.

DPRK has effectively entered the war against Ukraine, - Zelensky



Volodymyr Zelensky calls on partners to respond as soon as possible to the involvement of the DPRK military in the war against Ukraine. He announced this during his evening address.



"We now have clear data that… pic.twitter.com/NFjDyEyfdu