Рюте: Изпращането на севернокорейски войски в Украйна може да ескалира конфликта

А ко Северна Корея изпрати войски в Украйна, за да се бият на руска страна, това би довело до значително ескалиране на конфликта, заяви в социалната мрежа „Екс“ генералният секретар на НАТО Марк Рюте, предаде Ройтерс.

I spoke with @President_KR about #NATO’s close partnership w/ Seoul, defence industrial cooperation, and the interconnected security of the Euro-Atlantic and Indo-Pacific. #NorthKorea sending troops to fight alongside #Russia in #Ukraine would mark a significant escalation.