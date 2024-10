КНДР отрича да предоставя войски на Москва

С еверна Корея отрече снощи информацията, че предоставя войски на Русия, които биха могли да бъдат използвани в конфликта в Украйна. Постоянният представител на Пхенян в ООН определи твърдението на Сеул като "неоснователен слух", предаде Франс прес.

"Що се отнася до т.нар. военно сътрудничество с Русия, моята делегация не смята за необходимо да коментира тези неоснователни тенденциозни слухове", заяви севернокорейският представител на сесията на Общото събрание на ООН, която се проведе късно снощи в Ню Йорк.

While rumors of DPRK troops in Ukraine may be unfounded, the possibility of the DPRK supporting Russia’s war remains. Despite denials from Moscow and Pyongyang, the ROK, alongside the US and allies, has claimed that the DPRK has supplied Russia with large quantities of munitions. pic.twitter.com/g717erzR2i