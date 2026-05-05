Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

П резидентът Доналд Тръмп предупреди, че Иран може да бъде „заличен от лицето на Земята“, след като ирански сили откриха огън по американски кораби в Ормузкия проток. Той направи това изявление пред Fox News в понеделник следобед, след като Иран предприе ракетни атаки и нападения с дронове срещу американски сили и търговски съдове, но не успя да порази нито една цел, съобщиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Атаките бележат най-сериозното предизвикателство досега пред крехкото примирие, постигнато между Вашингтон и Техеран миналия месец, докато САЩ разширяват операциите си за отваряне на критичния плавателен маршрут.

В неделя Тръмп разкри „Проект Свобода“ (Project Freedom) – инициатива за безопасно превеждане на кораби през протока, стартираща от понеделник. Премахването на иранския контрол над протока би могло да намали глобалното икономическо безпокойство и да лиши Техеран от ключов лост за натиск. Всяко подобно действие обаче крие риск от подновяване на пълномащабния конфликт, който започна, когато САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, което подтикна Техеран да затвори водния път.

По-рано в понеделник президентът публикува в Truth Social: „Иран стреля по несвързани нации по отношение на движението на корабите, ПРОЕКТ СВОБОДА, включително по южнокорейски товарен кораб. Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията! Свалихме седем малки лодки или, както те обичат да ги наричат, „бързи“ лодки. Това е всичко, което им е останало. Освен южнокорейския кораб, до този момент няма нанесени щети при преминаването през протока“.

Тръмп добави: „Военният министър Пит Хегсет и председателят на Коне find на съвкупните щабове Дан Кейн ще дадат пресконференция утре сутрин“.

Два търговски кораба под американски флаг преминаха през Ормузкия проток в първия ден от „Проект Свобода“, съобщиха американските военни.

От CENTCOM заявиха в понеделник, че корабите са „преминали успешно“ и сега „плават безопасно по маршрута си“. Също така се посочва, че ракетни разрушители на ВМС на САЩ оперират в Арабския залив, след като са преминали през водния път в подкрепа на „Проект Свобода“, въпреки иранските предупреждения.

Корпусът на стражите на ислямската революция на Иран обаче отхвърли твърденията на САЩ като „безпочвени и напълно неверни“ в изявление, разпространено от полуофициалната информационна агенция Fars, добавяйки, че „никакви търговски кораби или петролни танкери не са преминавали през Ормузкия проток в последните часове“.

Ръководителят на централното командване на Иран генерал-майор Али Абдолахи заяви, че протокът е „под контрола“ на Техеран. Той допълни, че Иран ще атакува „всякакви чуждестранни въоръжени сили“ в Ормузкия проток, „особено агресивната армия на САЩ“, се посочва в изявление за иранската държавна телевизия IRIB.

Председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи също предупреди, че всяка „намеса“ ще се „счита за нарушение на примирието“.

„Ормузкият проток и Персийският залив няма да се управляват от налудничавите публикации на Тръмп в Truth Social“, написа Азизи в платформата X. „Никой няма да повярва на сценарии за прехвърляне на вината!“

Иран обяви в понеделник сутринта, че е поразил американски военен кораб с две ракети, но CENTCOM отрече това с думите: „Нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен. Американските сили подкрепят „Проект Свобода“ и налагат морската блокада над иранските пристанища“.

Междувременно Обединените арабски емирства заявиха, че са били атакувани в понеделник за първи път от началото на примирието миналия месец, очевидно в отговор на „Проект Свобода“. Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са били прихванати различни ракети и дронове от Иран, но една от атаките е предизвикала пожар в петролното пристанище Фуджейра, което се намира отвъд протока.

Тръмп обяви американската военноморска мисия в неделя в дълга публикация в Truth Social, представяйки „Операция Свобода“ като хуманитарен жест в отговор на молби от страни без пряк интерес във войната.

„Страни от цял свят, почти никоя от които не е замесена в близкоизточния спор, който се разиграва толкова открито и насилствено пред очите на всички, попитаха Съединените щати дали можем да помогнем за освобождаването на техните кораби, блокирани в Ормузкия проток по въпрос, с който те нямат абсолютно нищо общо – те са просто неутрални и невинни странични наблюдатели!“, написа той.

Тръмп представи хода като жест на добра воля към всички страни – включително Иран. „Напълно наясно съм, че моите представители водят много позитивни разговори с държавата Иран и че тези разговори могат да доведат до нещо много положително за всички“, написа Тръмп. „Движението на корабите има за цел единствено да освободи хора, компании и държави, които не са направили абсолютно нищо лошо – те са жертви на обстоятелствата. Това е хуманитарен жест от страна на Съединените щати, страните от Близкия изток, но по-специално и от държавата Иран“.

Тръмп се позова на влошаващите се условия на борда на много от блокираните съдове. „Много от тези кораби изчерпват храната си и всичко останало, необходимо за многобройните екипажи да останат на борда при здравословни и санитарни условия“, написа той. „Мисля, че това ще помогне много за демонстрирането на добра воля от страна на всички, които се бориха толкова ожесточено през последните месеци“.

Той отправи и ясно предупреждение, че всяка намеса ще срещне силен отговор. „Ако по някакъв начин този хуманитарен процес бъде възпрепятстван, с тази намеса, за съжаление, ще трябва да се справим със сила“, написа президентът.

В неделя CENTCOM представи първата подробна картина за мащаба на операцията, разкривайки, че пакетът включва ракетни разрушители, над 100 самолета с наземно и палубно базиране, многодоменни безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. Разполагането на сили ще продължи успоредно със съществуващата морска блокада на САЩ над иранските пристанища, която е в сила от 13 април.

Американският адмирал Брад Купър, ръководител на CENTCOM, заяви пред репортери в понеделник, че неговите сили насърчават корабите да преминават през протока въпреки иранските заплахи.

„През последните 12 часа се свързахме с десетки кораби и корабни компании, за да насърчим трафика през протока“, каза той. „Тази новина беше приета много ентусиазирано и вече започваме да виждаме раздвижване“.

Той отбеляза, че „Проект Свобода“ не е фокусиран върху конвоирането на кораби в традиционния смисъл. Вместо това става дума за многослойна отбранителна схема, която включва кораби, самолети и радиоелектронна борба.

„Ако конвоирате кораб, играете един вид „един на един“, каза той. „Мисля, че имаме много по-добра организация за защита в този процес. Имаме много по-широк отбранителен пакет, отколкото бихте имали някога, ако просто ескортирахте“.

Американската „зона за повишена сигурност“ в Ормузкия проток, който е широк малко над 20 мили в най-тясната си точка, насочва търговските кораби по-близо до брега на Оман край полуостров Мусандам.

Преди това Оман и Иран се споразумяха за схема за разделяне на трафика за влизащи и излизащи кораби в протока – стандартни маршрути, приети от Международната морска организация на ООН през 1968 г. за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Плаването в или близо до международно признатите морски пътища „трябва да се счита за изключително опасно поради наличието на мини, които не са напълно проучени и обезвредени“, се посочва в препоръка на Военноморските сили на САЩ към Централното командване, разпространена от управлявания от САЩ Съвместен морски информационен център.

На 9 април, два дни след началото на примирието, иранската армия обяви алтернативни маршрути през протока. Тя предупреди, че действителната зона на трафик е миноопасна и я обяви за „рискова зона“.

Иранските коридори насочват влизащите кораби към водите на север от остров Ларак, докато на излизащите съдове се указва да използват по-дълбоките води на юг от острова – но и двата маршрута попадат в териториалното море на Иран.

Техеран избирателно пропускаше търговски кораби през протока без атаки, като в някои случаи се съобщава, че е събирал такса за използването на определения от него коридор.

Министерството на финансите на САЩ заяви миналия месец, че всеки кораб, за който се установи, че е платил иранската „такса“, рискува да бъде подложен на американски санкции.