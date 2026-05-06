Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

6 май 2026, 08:18
С амо преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Очакваха ги срещи с китове, делфини и пингвини; пейзажи от ледени простори, извисяващи се скали и вълнообразни зелени хълмове ги примамваха.

Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус. За близо 150-те пътници на борда на MV Hondius следващите дни са изпълнени с несигурност.

След огнище на хантавируса, който причинява умора, треска и дори може да доведе до органна недостатъчност и смърт, трима пътници са починали. Още трима, за които се смята, че са заразени, ще бъдат евакуирани в следващите часове.

Всички останали трябва да чакат, поне засега. Испания се съгласи да приеме кораба на Канарските острови след три до четири дни. Дотогава корабът ще остане закотвен край бреговете на Прая, Кабо Верде, докато хората на борда правят всичко възможно да не се разболеят, пише Си Ен Ен (CNN).

Междувременно много от тях се опитват да извлекат най-доброто от несигурната ситуация, като някои от тях дават поглед към живота си чрез публикации в социалните мрежи. Касем Хато, влогър за пътувания, е публикувал видеа от палубата на кораба, които показват далечна суша.

„Това, което можете да видите пред нас там, е държавата Кабо Верде, но не ни е позволено да слизаме там“, казва той на арабски, докато сочи към крайбрежието на западноафриканската страна, която е трябвало да бъде последната спирка на кораба.

На пътниците е наредено да се изолират и са въведени строги хигиенни мерки. Въпреки обстоятелствата обаче, туроператорът Oceanwide Expeditions казва, че пътниците остават спокойни. „Повечето от хората на кораба приемат ситуацията много спокойно“, казва Хато в едно от видеата, които е публикувал от палубата с изглед към водата и от вътрешността на каютата си.

Той също така омаловажава опасенията от ескалация на огнището. „Този вирус не е нов за света. Ако щеше да стане епидемия, това щеше да се случи отдавна“, казва той.

Макар да се подозира, че на кораба е имало предаване от човек на човек, Мария Ван Керхове, изпълняващ длъжността директор по управление на епидемии и пандемии в Световната здравна организация (СЗО), смята, че това вероятно се е случило само между много близки контакти, като семейни двойки и хора, предоставящи медицинска грижа. „Рискът за широката общественост е много нисък“, казва тя.

Двама от починалите пътници са семейна двойка. Сред болните, които се очаква скоро да бъдат евакуирани, е човек „свързан“ с третия починал, според властите, а другият е лекар.

Макар пътниците да приемат ситуацията сериозно, те не изпадат в паника, каза Хато пред CNN. „Всички ние много съжаляваме за починалите, тъй като споделихме с тях едно красиво пътешествие, и изказваме съболезнованията си на техните семейства“, каза той.

Друг пътник, който говори пред CNN, Джейк Розмарин, каза, че освен тези, които са се разболели, „всички останали на борда са добре и запазват добро настроение“. Той подчерта усилията на екипажа да поддържа пътниците в безопасност, информирани и спокойни.

Фотографът на дивата природа Алехандра Рендон също похвали екипажа за „справянето с толкова малко вероятна и нещастна ситуация“.

Според туроператора и СЗО екипажът прекарва времето си в грижа за пътниците и дезинфекция на кораба. Пътниците също дават своя принос.

Хато каза пред CNN, че капитанът на кораба и ръководството информират пътниците за новата информация, когато тя постъпва. „Опитваме се да следваме препоръките, които сме получили, като намаляване на директния контакт с други пътници и дезинфекциране на ръцете възможно най-често“, каза Хато.

Источник: БТА/AP

„Дните ни протичат почти нормално“, добави той, като каза, че духът на кораба остава висок. „Опитваме се да се занимаваме с нещо, като четем, гледаме филми, пием топли напитки и така нататък“.

Розмарин каза, че на борда са били доставени допълнителни медицински провизии и че пътниците предприемат предпазни мерки като носене на маски и спазване на социална дистанция. Пътниците могат да получават храната си в каютите си и да правят самостоятелни разходки по палубите за свеж въздух, но не могат да се събират в общите помещения, добави той.

Той също публикува изображения на гледката към Кабо Верде от кораба и очаква с нетърпение деня, в който корабът най-накрая ще акостира. „Чувствам се добре, поемам свеж въздух и продължавам да бъда добре нахранен и обгрижван от екипажа на борда“, публикува Розмарин в Instagram заедно със селфи от палубата.

„Просто се опитвам да се фокусирам върху положителното, да мисля за хубавите неща и да запазя усмивка на лицето си“, завършва Джейк Розмарин.

