САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

Мярката ще важи един месец

13 март 2026, 07:57
САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април, съобщи американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на Международната агенция за енергията (МАЕ), състояща се от 32 държави, да освободи 400 милиона барела петрол.

В четвъртък цените на петрола се повишиха с около 8 на сто, след като Иран засили атаките си срещу петролни и транспортни съоръжения в Близкия изток, а върховният лидер на страната заяви, че затварянето на ключовия Ормузки проток трябва да продължи, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, са нагоре със 7,45 на сто до 98,82 долара за барел към 20:00 българско време.

Котировките на американския лек суров петрол се търгуват нагоре със 7,90 на сто до 94,14 долара за барел.

Фючърсите на американския природен газ също се покачиха леко до нов четириседмичен максимум заради войната с Иран и по-хладното време, което увеличи повече от очакваното търсенето на отопление.

Цените на петрола продължават да са под натиск, тъй като несигурността относно това колко дълго Ормузкият проток, който преминава покрай бреговете на Иран и доставя една пета от световния петрол и втечнен природен газ, ще остане затворен.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви днес пред CNBC, че американският флот не може да ескортира кораби през Ормузкия проток в момента, но е „доста вероятно“ това да се случи до края на месеца.

Малко вероятно е глобалните цени на петрола да достигнат 200 долара за барел, каза Райт, дори когато Иран продължава да атакува търговски кораби.

Брентът достигна 119,50 долара за барел в понеделник, което е най-високото ниво от средата на 2022 г., а след това поевтиня, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Иран скоро ще свърши.

Страните от Близкия изток и Персийския залив са намалили общото производство на петрол с най-малко 10 милиона барела на ден - обем, равен на почти 10 на сто от световното търсене, съобщи Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад.

Френският петролен гигант TotalEnergies обяви, че е загубил 15 на сто от производството на петрол и газ, след като затваря находища в Близкия изток.

Саудитска Арабия увеличи износа на суров петрол от пристанището си Янбу в Червено море през последните дни.

Китай е наредил незабавно спиране на износа на петролни продукти през март, което още една стъпка за предотвратяване на потенциален недостиг на горива на вътрешния пазар заради конфликта в Близкия изток, съобщиха днес източници.

Източник: БТА, Светослав Танчев, Галя Горнишка    
сащ русия петрол санкции
