Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Н ационалната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата за Деня на храбростта и празник на Българската армия, посочиха от пресцентъра на службата.

В 10:00 ч. пред Паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Гражданите, които желаят да присъстват на ритуала, ще имат достъп от 09:00 часа през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“.

Присъстващите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност, посочват от НСО.

От Столичната община информираха вчера за промени в движението в София за провеждане на тържествените чествания.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 3:00 ч. до приключване на честването на 6 май на ул. „Оборище” между площад „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“; паркингите на площад „Св. Александър Невски“, като се закриват базарите за художествени изделия; на ул. „Дунав” и ул. „11 август“, между пл. „Александър Невски” и пл. „Московска”; на ул. „15-и ноември”, между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”, както и на ул. „Московска”, между ул. „Дунав” и ул. „Георги С. Раковски“.

От 3:00 ч. до приключване на мероприятието на 6 май, с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятията, се забранява паркирането на пл. „Николай Гяуров“, ул. „Московска", в отсечката от пл. „Николай Гяуров” до сградата на Института по философия и социология; площад „Княз Александър I“; ул. „Княз Александър I", в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител"; ул. „Ген. Гурко", в отсечката между ул. „Г, С Раковски" и ул. „Княз Александър I”, както и пред Българската народна банка и Националния археологически музей.

От 7:00 ч. до приключване на честванията се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства от ул. „Оборище”, между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”; ул. „11-и август”, между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”; ул. „15-и ноември”, между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Александър Невски”; на пл. „Николай Гяуров”, както и на ул. „Московска" в отсечката от ул. „Дунав“ до сградата на Института по философия и социология.

От 10:30 ч. до 15:00 ч. се забранява влизането по бул. „Цар Освободител“, в отсечката от бул. „Васил Левски“ до пл. „Независимост“; ул. „Цар Шишман“, в отсечката от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“; ул. „Ген. Гурко“, в отсечката между ул. „Г, С Раковски“ и ул. „Княз Александър I“; ул. „Княз Александър I", в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител"; ул. „6-и септември“, между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“; ул. „Дякон Игнатий“, между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“; ул. „Аксаков”, между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”; ул. „Г. Бенковски”, между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител” и ул. „Леге” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

Изнасянето на военните блокове ще бъде осъществено по маршрут от пл. „Св. Ал. Невски”, ул. „Московска”, ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І”. Движението на пътните превозни средства и колите на градския транспорт ще бъде поетапно спирано в зависимост от преминаването на блоковете.

Дефилирането на знамената-реликви и бойните знамена на празника ще бъде по следния маршрут: от паметника на Незнайния воин по ул. „Г. С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І” и обратно по същия маршрут.