Свят

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

5 май 2026, 10:11
Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца
Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“
Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна
Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени
Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток
Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича
Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение
Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

П оп звездата Бритни Спиърс се призна за виновна в „неразумно шофиране” чрез адвоката си и така ще избегне присъда от лишаване от свобода, след като властите в Калифорния установиха, че е седнала зад волана след употреба на алкохол и наркотици, предадоха осведомителните агенции.

Законът в щата позволява при първо подобно провинение обвиняемият да се признае за виновен в по-лекото нарушение, въпреки че е употребил алкохол или наркотици, преди да седне зад волана. Това предполага и по-леко наказание, отбелязва Асошиейтед прес.

44-годишната Спиърс, която наскоро беше изписана от рехабилитационен център, не се яви в съда на окръг Вентура. Адвокатът ѝ Майкъл А. Голдстейн обяви, че клиентката му се признава за виновна в по-лекото обвинение. Това дава възможност да бъде осъдена на една година пробация, посещение на задължителни курсове за шофьори, употребили алкохол и наркотици, както и налагането на глоба. 

Тази процедура е стандартна за обвиняеми без предишни нарушения за шофиране в нетрезво състояние, без катастрофи или наранявания на пътя и с ниско ниво на алкохол в кръвта, отбелязва Асошиейтед прес, като цитира представители на окръжния прокурор. Това е често срещано при обвиняеми, които са показали мотивация да се справят с проблемите си и да потърсят лечение, както направи Спиърс, когато доброволно влезе в център за лечение миналия месец.

„Не мисля, че някой би се радвал да се признае за виновен за каквото и да било, но при тези обстоятелства, за да остане това зад гърба й - мисля, че всички са доволни от резултата“, каза Голдстейн след заседанието. „Оценяваме факта, че окръжният прокурор признава положителните стъпки, които Бритни предприема, за да си помогне“.

Защитникът каза, че Бритни Спиърс се е върнала у дома, след като наскоро е завършила рехабилитацията. Той отбеляза, че съобщенията, че клиентката му си е тръгнала по-рано, са „абсолютно неверни“. На въпрос какво я очаква оттук нататък, той отговори: „Не знам, сигурно много неща”.

Прокурорът Ерик Насаренко каза след заседанието, че Спиърс е поела „пълна отговорност“, но подчерта, че шофирането в нетрезво състояние е „тежко престъпление“. Той добави, че е от съществено значение певицата да спазва условията, договорени в съда, които включват продължаване на лечението за злоупотреба с психоактивни вещества, седмични посещения при терапевт и месечни консултации с психиатър. „Не искаме г-ца Спиърс да извърши повторно престъпление“, отбеляза Насаренко, цитиран от Асошиейтед прес.

В четвъртък поп звездата беше обвинена в шофиране в нетрезво състояние, което не е задължи да се яви в съда. Нейните представители не казаха дали тя ще присъства в залата. Съдебното заседание обаче привлече необичайно голям брой медии за Вентура, който има около 110 000 жители и е разположен на около 113 километра северозападно от центъра на Лос Анджелис, отбелязва Асошиейтед прес.

Певицата има жилище в окръг Вентура, близо до мястото, където беше арестувана на 4 март. Тогава представител на Спиърс определи поведението ѝ като непростимо и заяви, че арестът би трябвало да доведе до дългоочаквана промяна в живота ѝ. Тя бе спряна от полицията за бързо и хаотично шофиране на черното си БМВ по магистрала 101, съобщиха калифорнийските власти. Бритни Спиърс изглеждала в нетрезво състояние, направени й били тестове, след което е арестувана. Властите заявиха, че поп звездата е имала алкохол и наркотици в организма си. Те обаче не посочиха вида наркотици, нито пък установеното ниво на алкохол в кръвта й, отбелязва Асошиейтед прес.

Източник: БТА/Теодора Славянова    
Бритни Спиърс неразумно шофиране шофиране в нетрезво състояние алкохол и наркотици признаване на вина пробация рехабилитация съдебно дело Калифорния поп звезда
Последвайте ни

По темата

ГЕРБ-СДС на консултации при президента Илияна Йотова

ГЕРБ-СДС на консултации при президента Илияна Йотова

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Любопитно Преди 6 минути

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 9 минути

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 1 час

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 1 час

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 1 час

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 1 час

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

<p>Там, където се ражда бъдещето</p>

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Технологии Преди 2 часа

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "фитнес" в България бележат един константен интерес, който се очаква да се увеличи със затоплянето на времето и наближаването на лятото

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Свят Преди 2 часа

Ранените са 61

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Свят Преди 2 часа

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

<p>Военни самолети&nbsp;в небето над София днес</p>

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

България Преди 2 часа

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

<p>БезГранично: Ръководство за емигрантите в Люксембург</p>

БезГранично: Емигрант в Люксембург - рай за висок стандарт на живот в сърцето на Европа

БезГранично Преди 3 часа

Португалци, французи, италианци, белгийци и все повече хора от трети страни избират Люксембург заради стабилната икономика, високите заплати и качеството на живот

<p>При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ &quot;Запорожие&quot;</p>

МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 3 часа

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

България Преди 3 часа

47-годишна жена от Литва нападна четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Вестник „Телеграф“ със специален подарък по случай Гергьовден

Любопитно Преди 3 часа

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

България Преди 4 часа

Най-интензивно движение се очаква в следобедните часове по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма"

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Гръцката песен-фаворит за „Евровизия“ влиза в репертоара на Дара Екимова

Edna.bg

Истинска лудост за "златен билет" за Левски - Лудогорец, опашките пред "Герена" са огромни

Gong.bg

Роберт Санчес и Гибс-Уайт с големи рани след ужасния сблъсък (снимки)

Gong.bg

ГЕРБ-СДС пристигна на консултации при президента

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg