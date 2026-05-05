Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

П оп звездата Бритни Спиърс се призна за виновна в „неразумно шофиране” чрез адвоката си и така ще избегне присъда от лишаване от свобода, след като властите в Калифорния установиха, че е седнала зад волана след употреба на алкохол и наркотици, предадоха осведомителните агенции.

Законът в щата позволява при първо подобно провинение обвиняемият да се признае за виновен в по-лекото нарушение, въпреки че е употребил алкохол или наркотици, преди да седне зад волана. Това предполага и по-леко наказание, отбелязва Асошиейтед прес.

44-годишната Спиърс, която наскоро беше изписана от рехабилитационен център, не се яви в съда на окръг Вентура. Адвокатът ѝ Майкъл А. Голдстейн обяви, че клиентката му се признава за виновна в по-лекото обвинение. Това дава възможност да бъде осъдена на една година пробация, посещение на задължителни курсове за шофьори, употребили алкохол и наркотици, както и налагането на глоба.

Тази процедура е стандартна за обвиняеми без предишни нарушения за шофиране в нетрезво състояние, без катастрофи или наранявания на пътя и с ниско ниво на алкохол в кръвта, отбелязва Асошиейтед прес, като цитира представители на окръжния прокурор. Това е често срещано при обвиняеми, които са показали мотивация да се справят с проблемите си и да потърсят лечение, както направи Спиърс, когато доброволно влезе в център за лечение миналия месец.

„Не мисля, че някой би се радвал да се признае за виновен за каквото и да било, но при тези обстоятелства, за да остане това зад гърба й - мисля, че всички са доволни от резултата“, каза Голдстейн след заседанието. „Оценяваме факта, че окръжният прокурор признава положителните стъпки, които Бритни предприема, за да си помогне“.

Защитникът каза, че Бритни Спиърс се е върнала у дома, след като наскоро е завършила рехабилитацията. Той отбеляза, че съобщенията, че клиентката му си е тръгнала по-рано, са „абсолютно неверни“. На въпрос какво я очаква оттук нататък, той отговори: „Не знам, сигурно много неща”.

Прокурорът Ерик Насаренко каза след заседанието, че Спиърс е поела „пълна отговорност“, но подчерта, че шофирането в нетрезво състояние е „тежко престъпление“. Той добави, че е от съществено значение певицата да спазва условията, договорени в съда, които включват продължаване на лечението за злоупотреба с психоактивни вещества, седмични посещения при терапевт и месечни консултации с психиатър. „Не искаме г-ца Спиърс да извърши повторно престъпление“, отбеляза Насаренко, цитиран от Асошиейтед прес.

В четвъртък поп звездата беше обвинена в шофиране в нетрезво състояние, което не е задължи да се яви в съда. Нейните представители не казаха дали тя ще присъства в залата. Съдебното заседание обаче привлече необичайно голям брой медии за Вентура, който има около 110 000 жители и е разположен на около 113 километра северозападно от центъра на Лос Анджелис, отбелязва Асошиейтед прес.

Певицата има жилище в окръг Вентура, близо до мястото, където беше арестувана на 4 март. Тогава представител на Спиърс определи поведението ѝ като непростимо и заяви, че арестът би трябвало да доведе до дългоочаквана промяна в живота ѝ. Тя бе спряна от полицията за бързо и хаотично шофиране на черното си БМВ по магистрала 101, съобщиха калифорнийските власти. Бритни Спиърс изглеждала в нетрезво състояние, направени й били тестове, след което е арестувана. Властите заявиха, че поп звездата е имала алкохол и наркотици в организма си. Те обаче не посочиха вида наркотици, нито пък установеното ниво на алкохол в кръвта й, отбелязва Асошиейтед прес.