Свят

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху

19 март 2026, 22:33
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че опитите на Иран да шантажира целия свят с блокирането на Ормузкия проток са обречени на провал, предаде Франс прес.

"Смъртоносната секта, която управлява Иран, се опитва да шантажира света със затварянето на ключов морски път, а именно - Ормузкия проток. Тази тактика обаче няма да проработи", подчерта Нетаняху на пресконференция, излъчена на живо по телевизията.

"Израел допринася, по свой собствен начин, чрез разузнаване и други средства, за американските усилия за отварянето на протока", допълни той.

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

Иран вече не разполага с капацитета да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс. 

"Ние печелим и Иран бива обезглавяван", каза Нетаняху, като добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени. 

"Сега ние унищожаваме фабрики, в които се произвеждат компонентите за тези ракети и за ядрените оръжия, които се опитват да произвеждат", добави израелският лидер. Той не представи никакви доказателства за твърденията си, че Иран вече няма капацитета да обогатява уран, отбелязва Ройтерс.

Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари. Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. 

Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. По думите му иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".

Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности.

Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта. "Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така", запита Нетаняху.

Източник: БТА, Николай Велев    
Израел Иран Бенямин Нетаняху Ормузки проток САЩ Война Ядрена програма Шантаж Блокада Петролни доставки
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

