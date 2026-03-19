Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

К ораб бе ударен в четвъртък от "снаряд с неизвестен източник", източно от Обединените арабски емирства в Оманския залив, близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Според организацията на борда е избухнал пожар. Инцидентът е станал на около 20 километра (11 морски мили) източно от Хор Факан в Обединените арабски емирства.

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари.