Свят

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Техеран съобщи за попадения по площадката на АЕЦ „Дарховейн“ на фона на нова ескалация между Вашингтон и Техеран

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 14:52
САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания
Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж

Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж
Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено

Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено
Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации
МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение

МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение
Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище

Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище
Президентът на РС Македония призова за анулиране на Втория протокол с България

Президентът на РС Македония призова за анулиране на Втория протокол с България
Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

С троящата се атомна електроцентрала „Дарховейн“ в югозападен Иран е била ударена от американски сили, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран, цитирана от световните агенции.

По информация на иранската страна няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на съоръжението в провинция Хузестан. Засега няма съобщения за пострадали или за мащаба на евентуалните материални щети.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

От иранската Организация за атомна енергия не уточняват какъв тип оръжия са използвани при атаката, нито дали обектът е бил повреден. Американската страна към момента не е дала официален коментар за съобщения удар.

  • Ново напрежение около иранската ядрена програма

АЕЦ „Дарховейн“ е сред големите енергийни проекти на Иран и се изгражда в близост до едноименния град в югозападната част на страната, недалеч от границата с Ирак. Проектът е част от усилията на Техеран да разшири ядрената си енергетика, която според иранските власти има изцяло мирни цели.

Ядрените обекти в Иран обаче от години са в центъра на международното напрежение заради опасенията на западни държави, че ядрената програма може да бъде използвана за военни цели. Техеран отхвърля тези обвинения.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

  • Конфликтът между САЩ и Иран се разраства

Последната ескалация между Вашингтон и Техеран започна на 8 юли, след като прекратяването на огъня между двете страни се разпадна.

САЩ нанесоха серия от удари по цели на иранска територия, като обявиха, че действията са отговор на нападение срещу търговски кораб в района на Ормузкия проток и са насочени към ограничаване на възможностите на Иран да застрашава международното корабоплаване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието, а в отговор Иран започна атаки срещу американски обекти и съюзници на Вашингтон в Близкия изток, включително в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

  • Ормузкият проток – ключова точка за световната енергетика

Ескалацията предизвика сериозни опасения за сигурността на Ормузкия проток – стратегически морски маршрут между Персийския залив и Оманския залив, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

Всеки военен сблъсък в района може да има последици за международните енергийни пазари, тъй като евентуално ограничаване на корабоплаването през протока би засегнало едни от най-важните маршрути за износ на суровини.

Към момента няма информация дали ударът по АЕЦ „Дарховейн“ е повлиял върху работата на други ядрени обекти в страната или върху ядрените дейности на Иран.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
АЕЦ Дарховейн Иран САЩ Конфликт САЩ-Иран Ядрена програма Американски удар Близък изток Ормузки проток Ескалация Енергийна сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си
Ексклузивно

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Преди 5 часа
Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026
Ексклузивно

Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026

Преди 7 часа
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя
Ексклузивно

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Преди 8 часа
19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато
Ексклузивно

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян

Пожарникари спасиха ранена ирландска туристка в Родопите

България Преди 34 минути

19-годишната жена е получила фрактура на крака по време на преход край Червената скала до Смолян

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

България Преди 1 час

Десетки сигнали до институциите заради използването на животни като туристическа атракция в Слънчев бряг и Равда, природозащитници настояват за законови промени

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Любопитно Преди 2 часа

Той направи отличен старт и успя да се качи на подиума

Атаката е била извършена през изминалата седмица чрез използване на съвременни методи за проникване и нарушаване на работата на информационни системи

Кибератака с опит за изнудване: „Еврохолд“ и „Евроинс“ успяха да защитят системите си

България Преди 2 часа

Компанията съобщи, че атаката е била неутрализирана, а клиентите са имали само временни затруднения с онлайн услугите

Перу, заедно с Чили и Еквадор, е сред държавите в Южна Америка, които най-често са засегнати от силни трусове

Земетресение разтърси Перу, има загинал и ранени

Свят Преди 3 часа

Трусът е причинил срутвания на сгради в региона Хунин, спасителните екипи оценяват щетите

<p>Facebook се срина за пореден път</p>

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

България Преди 3 часа

Стотици потребители по света съобщиха за затруднения с достъпа

До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети

Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Свят Преди 3 часа

Киев съобщи, че е поразил и руски плаващ кран в Азовско море, използвани според украинските власти в подкрепа на военните действия на Москва

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Любопитно Преди 4 часа

В „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата говори за последните им мигове заедно, работата по последния ѝ албум и опита да продължи напред след смъртта на своя съпруг

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

България Преди 5 часа

Данъчните поискали 300 евро от собственик на минимаркет, за да прикрият нарушения

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

България Преди 5 часа

Лечебното заведение обслужва не само жителите на Каварна, но и хора от отдалечени населени места по Северното Черноморие

Структура на човешка клетка

„Отпечатъкът на смъртта“: Ново научно откритие, което вирусите използват срещу нас

Любопитно Преди 5 часа

Изследователите са идентифицирали нова „стъпка на смъртта“ (отпечатък), която клетките оставят след себе си, докато умират, за да насочват имунната система в ролята ѝ по почистване на отпадъците

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Свят Преди 6 часа

Единият е паднал по маршрут „Виа ферата“, а другият – при слизане от най-високия връх в Тирол

Спътникът му – мъж от Севлиево, е транспортиран по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново

46-годишен мъж загина след падане с кросов мотор от мост край Павликени

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал през нощта в село Горско Косово, а спътникът на загиналия е откаран в болница

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Свят Преди 6 часа

Инфлуенсърите са изправени пред обвинения във Великобритания, а срещу тях продължава и разследване в Румъния за трафик на хора, изнасилване и пране на пари

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на бул. "Васил Левски"

Жена е в кома след тежка катастрофа с мотористи във Варна

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал около 22:00 часа в събота

Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди

Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди

Любопитно Преди 7 часа

Почитаме и паметта на Света Макрина, вижте какво се знае за нея

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

„Бебе №3 е с предимство“: Ан Хатауей разкри защо отлага „Дневниците на принцесата 3“

Edna.bg

Явор Бахаров отново задържан, а зад гърба му вече има няколко шумни сблъсъка със закона

Edna.bg

Ето кой е най-недооцененият играч на Испания

Gong.bg

Чуамени: Брилянтна реч на Дешан ни помогна да се съвземем

Gong.bg

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Nova.bg

Руската двойничка на Холанд пред NOVA: Неочакваната слава ми донесе много ползи

Nova.bg