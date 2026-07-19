САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Президентът на РС Македония призова за анулиране на Втория протокол с България

Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище

Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

С троящата се атомна електроцентрала „Дарховейн“ в югозападен Иран е била ударена от американски сили, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран, цитирана от световните агенции.

По информация на иранската страна няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на съоръжението в провинция Хузестан. Засега няма съобщения за пострадали или за мащаба на евентуалните материални щети.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

От иранската Организация за атомна енергия не уточняват какъв тип оръжия са използвани при атаката, нито дали обектът е бил повреден. Американската страна към момента не е дала официален коментар за съобщения удар.

Ново напрежение около иранската ядрена програма

АЕЦ „Дарховейн“ е сред големите енергийни проекти на Иран и се изгражда в близост до едноименния град в югозападната част на страната, недалеч от границата с Ирак. Проектът е част от усилията на Техеран да разшири ядрената си енергетика, която според иранските власти има изцяло мирни цели.

Ядрените обекти в Иран обаче от години са в центъра на международното напрежение заради опасенията на западни държави, че ядрената програма може да бъде използвана за военни цели. Техеран отхвърля тези обвинения.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

Конфликтът между САЩ и Иран се разраства

Последната ескалация между Вашингтон и Техеран започна на 8 юли, след като прекратяването на огъня между двете страни се разпадна.

САЩ нанесоха серия от удари по цели на иранска територия, като обявиха, че действията са отговор на нападение срещу търговски кораб в района на Ормузкия проток и са насочени към ограничаване на възможностите на Иран да застрашава международното корабоплаване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието, а в отговор Иран започна атаки срещу американски обекти и съюзници на Вашингтон в Близкия изток, включително в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.

САЩ удариха край АЕЦ "Бушер", Тръмп заплаши с атака по ядрен обект

Ормузкият проток – ключова точка за световната енергетика

Ескалацията предизвика сериозни опасения за сигурността на Ормузкия проток – стратегически морски маршрут между Персийския залив и Оманския залив, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

Всеки военен сблъсък в района може да има последици за международните енергийни пазари, тъй като евентуално ограничаване на корабоплаването през протока би засегнало едни от най-важните маршрути за износ на суровини.

Към момента няма информация дали ударът по АЕЦ „Дарховейн“ е повлиял върху работата на други ядрени обекти в страната или върху ядрените дейности на Иран.