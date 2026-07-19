България

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

Десетки сигнали до институциите заради използването на животни като туристическа атракция в Слънчев бряг и Равда, природозащитници настояват за законови промени

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 13:43
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И зползването на животни като туристическа атракция по Южното Черноморие предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи и десетки сигнали до институциите. Сред най-коментираните случаи са автомати с живи декоративни рибки в Равда и Слънчев бряг, папагали, използвани за снимки с туристи, както и сигнали за питон, за който се твърди, че е бил упояван и използван за снимки. За случаите съобщава NOVA.

  • Живи рибки в автомати

Една от най-оспорваните атракции се намира в Равда. Става дума за вендинг машина с аквариум, пълен с живи декоративни рибки, изложени през целия ден на открито.

Срещу монета туристите могат сами да уловят рибка с мрежичка, след което тя се поставя в малък пластмасов контейнер.

Кадри и снимки на атракцията предизвикаха остра реакция в социалните мрежи, а много туристи определиха практиката като жестока и неподходяща.

„Преди две седмици бях тук и имаше много рибки. Всеки ден ставаха все по-малко. Това е изключителна жестокост и бих искала подобни машини да бъдат премахнати“, разказва туристка.

Подобен автомат има и в Слънчев бряг, където също са подадени множество сигнали.

„Странен начин за забавление. Не мисля, че е нормално живи животни да бъдат използвани по този начин“, коментира туристка от Полша.

Други посетители поставят въпроса какво се случва с рибките след покупката им, тъй като много туристи нямат условия да ги отглеждат.

  • Какво казват институциите

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) обясняват, че това е първият подобен сигнал, който получават за декоративни рибки, използвани като туристическа атракция.

Проверките до момента показват, че животните са придобити законно, а действащото законодателство не съдържа конкретна забрана за подобен тип атракции.

От агенцията уточняват, че могат да проверят начина на отглеждане на рибките и при необходимост да работят съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и други компетентни институции.

  • Сигнали и за папагали и змии

Освен за декоративните рибки, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас са постъпили сигнали и за използването на папагали и змии за снимки с туристи.

По сигналите са извършени проверки.

От инспекцията уточняват, че при проверката на питоните не е установено животните да са били със залепени челюсти, каквито твърдения се появиха в социалните мрежи.

„При извършената проверка не беше установено фиксиране на челюстите с лепенка или тиксо. Миналата година обаче имахме случай с малък кайман, при който беше констатирано подобно нарушение“, обясни Мария Андреева, главен експерт „Биоразнообразие“ в РИОСВ – Бургас.

Търговците също отхвърлят обвиненията за лошо отношение към животните.

По думите на Севастиян Селимов, който работи в атракцион с папагали, птиците са родени в България, не са диви и не са подлагани на насилие.

  • Природозащитници искат забрана

Организации за защита на животните настояват законодателството да бъде променено, така че използването на животни с търговска цел за снимки и развлечения да бъде изцяло забранено.

„Институциите казват, че не могат да направят нищо. Говорим за рибки, папагали, змии, боядисани гълъби. За нас това е недопустимо. Законът трябва ясно да забрани използването на животни за финансова облага“, заяви председателят на организацията „Обединени за правата на животните“ Пепа Иванова.

  • Проверките продължават

От РИОСВ припомнят, че и през минали години са установявани нарушения, свързани с използването на диви животни като туристически атракции. Сред тях е случай с маймуни от вида зелена морска котка, които са били държани незаконно.

В момента институциите работят и по други сигнали от Южното Черноморие. Сред тях е случай с дива нощна граблива птица, използвана за снимки с туристи, за който вече е сезирано и Министерството на вътрешните работи.

Според природозащитниците липсата на изрична законова забрана позволява подобни практики да продължават, въпреки общественото недоволство. Проверки по всички постъпили сигнали продължават.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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