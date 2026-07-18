Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено

В заимоотношенията между САЩ и Иран навлязоха в нова фаза на остра конфронтация. Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей излезе с остро писмено изявление, в което официално обяви рамковото споразумение между двете страни за напълно провалено по вина на Вашингтон. Позицията му, прочетена от говорител по Иранската държавна телевизия, слага край на крехкия дипломатически пробив, постигнат в средата на юни.

Според Хаменей, който пое поста след смъртта на баща си Али Хаменей, Съединените щати многократно и грубо са нарушили поетите ангажименти по сключения меморандум за разбирателство. Върховният лидер беше категоричен в оценката си за американската администрация: „Подписът на президента на САЩ под това споразумение е лишен от стойност и е невалиден.“

IRIB: Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei has released a written statement saying repeated U.S. breaches of agreements with Iran show that the American president's signature is "worthless and invalid."



This confirms what we flagged as imminent minutes ago, and lands directly… pic.twitter.com/qejoVrsgOA — The Tectonic (@thetect0nic) July 18, 2026

Фронтът на съпротивата се заканва с отмъщение

Изявлението на новия духовен и политически лидер на Иран съдържа и директни военни заплахи. Той подчерта, че иранският народ и съюзническият „Фронт на съпротивата“ няма да останат безучастни към действията на Вашингтон и ще дадат на САЩ урок, който те „няма да забравят“.

Острият тон на Хаменей отразява дълбокото недоверие на хардлайнерите в Техеран, които още в самото начало имаха сериозни резерви към преговорите, водени от по-прагматичното правителство на президента Масуд Пезешкиан.

Часове преди позицията на върховния лидер, официалното иранско правителство също направи изявление, обявявайки рамковото споразумение за нищожно заради насрещни американски нарушения.

Сделката от средата на юни, рекламирана първоначално от Доналд Тръмп като историческа стъпка за мир, имаше за цел да осигури 60-дневно спиране на огъня и безопасно преминаване на търговските кораби през стратегическия Ормузки проток. Вместо стабилност обаче, през последните седмици двете суперсили подновиха масираните удари, превръщайки споразумението в къс хартия без никаква реална стойност на терен.