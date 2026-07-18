Свят

Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено

Върховният лидер на Иран обвини Вашингтон в системни нарушения на юнския меморандум и заплаши САЩ с „незабравим урок“

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 25 минути / 18 юли 2026, 20:20
Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации
МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение

МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение
Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище

Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище
Президентът на РС Македония призова за анулиране на Втория протокол с България

Президентът на РС Македония призова за анулиране на Втория протокол с България
Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите „Магнитски“
Грозни сцени в Ирландия: Фенове превърнаха реванша между Дери Сити и ЦСКА в кошмар

Грозни сцени в Ирландия: Фенове превърнаха реванша между Дери Сити и ЦСКА в кошмар
САЩ променят визовите си правила

САЩ променят визовите си правила
Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

В заимоотношенията между САЩ и Иран навлязоха в нова фаза на остра конфронтация. Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей излезе с остро писмено изявление, в което официално обяви рамковото споразумение между двете страни за напълно провалено по вина на Вашингтон. Позицията му, прочетена от говорител по Иранската държавна телевизия, слага край на крехкия дипломатически пробив, постигнат в средата на юни.

Според Хаменей, който пое поста след смъртта на баща си Али Хаменей, Съединените щати многократно и грубо са нарушили поетите ангажименти по сключения меморандум за разбирателство. Върховният лидер беше категоричен в оценката си за американската администрация: „Подписът на президента на САЩ под това споразумение е лишен от стойност и е невалиден.“

  • Фронтът на съпротивата се заканва с отмъщение

Изявлението на новия духовен и политически лидер на Иран съдържа и директни военни заплахи. Той подчерта, че иранският народ и съюзническият „Фронт на съпротивата“ няма да останат безучастни към действията на Вашингтон и ще дадат на САЩ урок, който те „няма да забравят“.

Острият тон на Хаменей отразява дълбокото недоверие на хардлайнерите в Техеран, които още в самото начало имаха сериозни резерви към преговорите, водени от по-прагматичното правителство на президента Масуд Пезешкиан.

Часове преди позицията на върховния лидер, официалното иранско правителство също направи изявление, обявявайки рамковото споразумение за нищожно заради насрещни американски нарушения.

Сделката от средата на юни, рекламирана първоначално от Доналд Тръмп като историческа стъпка за мир, имаше за цел да осигури 60-дневно спиране на огъня и безопасно преминаване на търговските кораби през стратегическия Ормузки проток. Вместо стабилност обаче, през последните седмици двете суперсили подновиха масираните удари, превръщайки споразумението в къс хартия без никаква реална стойност на терен.

Редактор: Стела Христова
Източник: Габриела Големанска/БТА    
САЩ-Иран Моджтаба Хаменей Конфронтация Провалено споразумение Военни заплахи Дипломация Геополитика Техеран
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Кеч или реалност: Том Брейди зашлеви Логан Пол на сцената и го нарече глупак (ВИДЕО)

Кеч или реалност: Том Брейди зашлеви Логан Пол на сцената и го нарече глупак (ВИДЕО)

Двама американски военнослужещи загинаха при иранска атака в Йордания

Двама американски военнослужещи загинаха при иранска атака в Йордания

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

carmarket.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 1 ден
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 2 дни
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 1 ден
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лионел Меси обяви Ламин Ямал за безспорен лидер на новото поколение

Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Любопитно Преди 3 часа

Лионел Меси определи звездата на Барселона Ламин Ямал за най-добрия млад футболист в света. 8-кратният носител на Златната топка даде своята благословия за тийнейджъра с номер 10 точно преди финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г.

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Свят Преди 4 часа

Ужасяващото разкритие е направено от бездомник в квартал „Кипсели“; със случая се заема новата Гръцка дирекция за борба с организираната престъпност

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

България Преди 5 часа

Силният вятър затруднява 5 екипа на пожарната в района на голям супермаркет, за момента няма опасност за хората

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Любопитно Преди 5 часа

Кай Тръмп подари голф мач на Доналд Тръмп за неговия 80-и рожден ден. 19-годишната голфърка разкри подробности за семейния празник в Белия дом, за кариерата си в Маями и за над 3 000 000 свои последователи, докато блестеше на спортните награди ESPY

Евродепутатът Елена Йончева

Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

България Преди 6 часа

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Клаудия Шейнбаум и Доналд Тръмп

Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Мексиканската президентка промени графика си за сблъсъка между Испания и Аржентина; Хавиер Милей пропуска мача от суеверие

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Свят Преди 6 часа

Успехът на „Мисия Аагаман“ отваря вратите за Индия в глобалната комерсиална битка срещу гиганти като SpaceX

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Свят Преди 6 часа

Жозеф Аун ще обсъди в Белия дом изтеглянето на израелските сили и укрепването на примирието на фона на продължаващите боеве в южната част на страната

Люпчо Георгиевски

Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Свят Преди 6 часа

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани

Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари

Свят Преди 7 часа

Обстрелът над критична инфраструктура засегна инсталация за обезсоляване; Вашингтон твърди, че целта е Ормузкият проток, но местни съобщават за поразени цивилни обекти

Всяка година на 18 юли край мемориала на летище „Сарафово“ се организира възпоменателна церемония в памет на жертвите

14 години от атентата на летище „Сарафово“: Денят, който промени България

България Преди 7 часа

На 18 юли 2012 г. терористичен атентат срещу автобус с израелски туристи край летище Бургас отне живота на шестима души и рани десетки, превръщайки се в най-тежкия терористичен акт в най-новата история на страната

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

България Преди 7 часа

Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз"

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

Пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора е локализиран

България Преди 8 часа

Стихията е погълнала голяма площ от сухи треви и пасища в близост до околовръстния път и овощни градини, седем екипа се борят с пламъците

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Технологии Преди 8 часа

Изкуственият интелект има и своята опасна страна, като в случая на операционната система е, че хакерите използват технологията, за да намират слабости в нейната сигурност и това провокира мащабен отговор от софтуерния гигант

Албанският политик Енвер Ходжа (1908–1985 г., вторият отляво), първи секретар на Албанската партия на труда, открива изложба по случай 20-ата годишнина от създаването на Народната армия (комунистическия фронт), 19 юли 1963 г.

Защо ЦРУ не успява да свали Енвер Ходжа? Британски историк развенчава мита за ролята на двойния агент Ким Филби

Свят Преди 8 часа

Политологът Стивън Лонг твърди, че провалът на операциите срещу режима на Енвер Ходжа не може да бъде обяснен единствено с предателството на британския двоен агент

Задържани са седем души

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, има арести и в България

България Преди 8 часа

При съвместна операция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем души, а разследването разкри поне 12 незаконни курса към държави от ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Кристен Бел на 46: жената, която ни показа, че добротата никога не излиза от мода

Edna.bg

Бомба от Острова! Челси надхитри Арсенал и счупи трансферния си рекорд

Gong.bg

България покори Италия и завоюва европейския бронз във волейбола до 18 години

Gong.bg

Иранският лидер: Подписът на Тръмп е лишен от стойност, споразумението със САЩ е невалидно

Nova.bg

Шофьор с над 3 промила алкохол предизвика катастрофа в центъра на София (ВИДЕО + СНИМКИ)

Nova.bg