Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

Властите все още не съобщават каква е причината за потъването на плавателния съд

Ф ерибот със 116 пътници и членове на екипажа е потънал през нощта край бреговете на южноамериканската държава Гвиана, съобщи министърът на обществените работи Хуан Едгил, цитиран от "Франс прес".

По последни данни са спасени осем души, а спасителната операция продължава.

„Около 15:15 часа местно време вчера следобед фериботът MV Barima отплава от столицата Джорджтаун за Порт Кайтума в западната част на страната. В 23:01 часа беше получен сигнал за бедствие, след което незабавно бяха задействани спасителни действия с участието на държавни и частни екипи“, заяви министърът във видеообръщение, публикувано във Facebook.

Властите все още не съобщават каква е причината за потъването на плавателния съд. Не е ясно и колко души все още са в неизвестност.

Спасителната операция продължава

В акцията участват кораби, спасителни екипи и други ресурси, мобилизирани от държавните институции и частния сектор. Властите призоваха близките на пътниците да следят официалната информация, докато операцията продължава.

Очаква се след приключването на спасителните действия да започне разследване, което да установи причините за инцидента.

Важна връзка за отдалечените райони

Фериботът MV Barima обслужва маршрут между Джорджтаун и Порт Кайтума – район в северозападната част на Гвиана, където водният транспорт е основен начин за придвижване на хора и доставки на стоки.

Гвиана, която се намира на североизточното крайбрежие на Южна Америка, разчита в голяма степен на речния и морския транспорт за връзка с по-отдалечените населени места. Поради това подобни инциденти предизвикват сериозна тревога и водят до мащабни спасителни операции.