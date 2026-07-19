Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

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П ореден случай на опасно шофиране по пътищата в област Велико Търново предизвика обществено недоволство. Малко след полунощ в нощта срещу неделя водач на лек автомобил е извършил рискова маневра малко преди изкачването към архитектурно-музейния резерват Арбанаси, като е засякъл друг автомобил и е създал предпоставки за тежък пътен инцидент.

За случилото се сигнализират очевидци, които са предоставили кадри от видеорегистратор, заснел опасното поведение на пътя.

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Опасно изпреварване в забранен участък

На видеозаписа се вижда как автомобилът се движи с висока скорост в района на Велико Търново, след което извършва рязка маневра и отнема предимството на движещ се пред него автомобил.

По информация на очевидците водачът продължава с опасни изпреварвания по пътя Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси, като излага на риск останалите участници в движението.

Твърди се, че една от маневрите е извършена в участък със забрана за изпреварване и при ограничение на скоростта от 50 км/ч.

„Всичко стана за секунди. Ако водачът на автомобила отпред не беше реагирал навреме и не беше намалил скоростта, можеше да се стигне до тежка катастрофа“, разказват очевидци пред NOVA.

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Сигнали за подобно поведение и преди

Според жители на региона автомобилът е добре познат с агресивното си шофиране.

По техни твърдения същата кола неведнъж е била забелязвана да участва в нерегламентирани нощни гонки и опасни събирания на автомобили в района на „Захарни заводи“, Митническото бюро в Горна Оряховица и по пътищата около Велико Търново.

Тези твърдения не са официално потвърдени от полицията.

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Записът е предаден на полицията

Жители на Велико Търново и Горна Оряховица настояват органите на МВР да прегледат записите от камерите за видеонаблюдение в района и да установят самоличността на водача.

По информация на очевидците видеозаписът от инцидента вече е предоставен на компетентните органи.

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Рисковото шофиране остава сериозен проблем

Случаят идва на фона на засиления контрол по пътищата и призивите на институциите за по-строги мерки срещу агресивното шофиране. През последните години МВР все по-често използва видеозаписи, предоставени от граждани, като част от проверките при съмнения за нарушения на Закона за движението по пътищата.

Ако от кадрите бъде установено нарушение и водачът бъде идентифициран, срещу него може да бъде образувано административно производство, а при наличие на достатъчно данни – да бъдат наложени съответните санкции.