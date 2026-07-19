Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж

П арижката полиция е задържала 23-годишен мъж, който е признал, че е възнамерявал да подпали Булонския лес, един от ключовите паркове на френската столица. Този арест се случва в момент на изключително напрежение, само дни след като мащабен пожар опустоши гората Фонтенбло и на фона на безпрецедентна вълна от горски пожари в цяла Европа.
Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло
Инцидентът е станал в петък вечерта около 23:00 ч. местно време, когато полицията е получила сигнал за пожар в западната част на Париж. Според информация на полицията, цитирана от "Франс прес", пристигналите на място патрули са открили горяща купчина храсти, като пламъците са се разпространявали към ствол на дърво.
- Задържане на място и признание
Служителите на реда са успели бързо да потушат огъня с пожарогасители, преди да нанесе сериозни щети. По време на операцията е арестуван млад мъж, който се намирал на мястото на инцидента и е признал пред униформените, че целта му е била умишлено да подпали Булонския лес. Парижката прокуратура е потвърдила, че срокът за задържането на 23-годишния младеж е удължен.
Пожарите край Париж се разрастват: Изпепелени са над 1900 хектара горска площ
- Контекстът на екстремните климатични условия
Арестът е извършен само няколко дни след опустошителния пожар, засегнал гората Фонтенбло, на 60 километра югоизточно от Париж, където огънят изпепели около 2200 хектара. Този инцидент е част от по-голяма картина на криза с пожарите във Франция. От началото на годината в страната са засегнати повече от 32 000 хектара, което надвишава площта, опожарена през целия пожароопасен сезон на 2025 г., както се посочва в докладите, цитирани от 24 Часа.
Проблемът далеч не е ограничен до Франция. Европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и Германия, също се борят с тежки горски пожари. Според анализа на Франс прес, тези стихии са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и продължителната суша, които са пряк резултат от изменението на климата.
Предотвратеният палеж в Париж служи като остро напомняне за уязвимостта на градските зелени площи и повишения риск от умишлени действия в период на климатична криза, която изостря както природните, така и човешките фактори за възникване на пожари.