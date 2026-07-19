Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж

П арижката полиция е задържала 23-годишен мъж, който е признал, че е възнамерявал да подпали Булонския лес, един от ключовите паркове на френската столица. Този арест се случва в момент на изключително напрежение, само дни след като мащабен пожар опустоши гората Фонтенбло и на фона на безпрецедентна вълна от горски пожари в цяла Европа.

Огнен ад край Париж: Пожар с невиждани мащаби обхвана гората Фонтенбло

Инцидентът е станал в петък вечерта около 23:00 ч. местно време, когато полицията е получила сигнал за пожар в западната част на Париж. Според информация на полицията, цитирана от "Франс прес", пристигналите на място патрули са открили горяща купчина храсти, като пламъците са се разпространявали към ствол на дърво.

Задържане на място и признание

Служителите на реда са успели бързо да потушат огъня с пожарогасители, преди да нанесе сериозни щети. По време на операцията е арестуван млад мъж, който се намирал на мястото на инцидента и е признал пред униформените, че целта му е била умишлено да подпали Булонския лес. Парижката прокуратура е потвърдила, че срокът за задържането на 23-годишния младеж е удължен.

Пожарите край Париж се разрастват: Изпепелени са над 1900 хектара горска площ

Контекстът на екстремните климатични условия

Арестът е извършен само няколко дни след опустошителния пожар, засегнал гората Фонтенбло, на 60 километра югоизточно от Париж, където огънят изпепели около 2200 хектара. Този инцидент е част от по-голяма картина на криза с пожарите във Франция. От началото на годината в страната са засегнати повече от 32 000 хектара, което надвишава площта, опожарена през целия пожароопасен сезон на 2025 г., както се посочва в докладите, цитирани от 24 Часа.

Проблемът далеч не е ограничен до Франция. Европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и Германия, също се борят с тежки горски пожари. Според анализа на Франс прес, тези стихии са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и продължителната суша, които са пряк резултат от изменението на климата.

Предотвратеният палеж в Париж служи като остро напомняне за уязвимостта на градските зелени площи и повишения риск от умишлени действия в период на климатична криза, която изостря както природните, така и човешките фактори за възникване на пожари.