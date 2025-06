САЩ изпратиха Б-2 с на запад над Тихия океан

А мерикански бомбардировачи Б-2 са излетели от американска база и се насочват на запад, над Тихия океан в момента, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля действията си относно напрежението между Израел и Иран, предадоха Ройтерс с Франс прес, както и „Ню Йорк таймс“, базирайки се на данни от сайтове за проследяване на полети в реално време.

Стратегическите бомбардировачи Б-2 са единствените, които могат да транспортират противобункерната американска бомба GBU-57. Самолетите са излетели от военновъздушната база Уитман в щата Мисури в централната част на САЩ и са били засечени над Калифорния, придружавани от самолети за презареждане. Крайната дестинация на самолетите не е известна, но според „Ню Йорк таймс“ те се насочват към остров Гуам в Тихия океан.

В отговор на въпроса на Франс прес Пентагонът препрати агенцията към Белия дом, който засега не е отговорил на запитването.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не може да разполага с ядрено оръжие. По-късно днес той ще ръководи заседание на Съвета за национална сигурност към Белия дом.

Тръмп си даде максимум две седмици, преди да вземе решение относно евентуално американско участие в израелската офанзива срещу Иран.

The B-2s began their transoceanic crossing over the Pacific Ocean.



MYTEE 11 flt and MYTEE 21 flt were broadcast on San Francisco HF radio this morning after refueling on HIFI 81 flt (KC-46) and HIFI 83 flt (KC-46) along the AR5 West High runway off the California coast. pic.twitter.com/Z7yDUVnLu8