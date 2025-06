Ескалация в Червено море: Хусите ще ударят САЩ, ако Вашингтон атакува Иран

Й еменските бунтовници хуси ще атакуват американски кораби в Червено море, ако Вашингтон се включи в израелските удари срещу Иран, каза днес говорител на групировката, цитиран от Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Houthis threaten US ships if Washington joins strikes on Iran https://t.co/lbLuWyN7c6 pic.twitter.com/Yto1tisDcR